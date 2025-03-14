Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kronologi Bek Manchester United Patrick Dorgu Tolak Penalti dari Wasit di Laga Kontra Real Sociedad

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |14:47 WIB
Kronologi Bek Manchester United Patrick Dorgu Tolak Penalti dari Wasit di Laga Kontra Real Sociedad
Bek Manchester United Patrick Dorgu menolak penalti dari wasit di laga kontra Real Sociedad (Foto: UEFA)
A
A
A

KRONOLOGI bek Manchester United Patrick Dorgu menolak penalti dari wasit di laga kontra Real Sociedad menarik untuk diulas. Sebab, sikapnya itu menuai pujian.

Dorgu tampil impresif di laga Manchester United vs Real Sociedad pada leg II 16 besar Liga Europa 2024-2025. Duel di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat (14/3/2025) dini hari WIB, itu berakhir 4-1 untuk Iblis Merah.

1. Gol

Manchester United vs Ruben Amori

Sociedad unggul duluan lewat gol penalti Mikel Oyarzabal (10’). Man United membalas lewat hattrick Bruno Fernandes (16’, 50’, 87’) yang dua di antaranya adalah penalti, serta satu gol Diogo Dalot (90+1’).

Kemenangan itu membawa Man United unggul 5-2 secara agregat setelah bermain 1-1 di leg I. Dorgu jadi salah satu pemain penting di kubu tuan rumah karena mampu merepotkan sisi kanan pertahanan Sociedad.

2. Penalti

Pelanggaran Aritz Elustondo terhadap pemain asal Denmark itu di menit ke-49 membuahkan penalti kedua yang membantu Man United membalikkan skor 2-1. Lalu, aksi Jon Aramburu menjegalnya di menit ke-63 berbuah kartu merah langsung.

Namun, hal yang paling mencuri perhatian terjadi pada menit ke-84. Ketika itu, wasit Benoit Bastien memberikan hadiah penalti ketiga setelah Dorgu jatuh akibat tekel Hamari Traore di kotak terlarang.

 

