Daftar 8 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Europa 2024-2025: Ada Manchester United, Lazio, hingga Tottenham Hotspur

DAFTAR 8 klub yang lolos perempatfinal Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui. Tim-tim kuat pun berhasil lolos seperti halnya Manchester United, Lazio, Athletic Bilbao, hingga Tottenham Hotspur pun siap untuk bertarung kembali di babak perempatfinal.

Seperti yang diketahui, leg II 16 besar Liga Europa 2024-2025 baru saja selesai pada Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. Hasil dari leg kedua itu pun diketahui siapa saja delapan klub yang berhak meraih tiket ke perempatfinal.

1. Inggris Miliki Wakil Terbanyak

Liga Inggris memiliki wakil terbanyak di babak perempatfinal Liga Europa 2024-2025. Tepatnya ada dua klub Inggris yang masih bertahan, yakni Man United dan Tottenham.

Man United berhasil lolos ke perempatfinal usai menyingkirkan klub Spanyol, Real Sociedad. Sempat ditahan 1-1 di leg pertama, tim asuhan Ruben Amorim mengamuk di leg kedua hingga menang 4-1.

Alhasil, Man United menang agregat 5-2 dan berhak merebut tiket ke perempatfinal. Nantinya, Setan Merah akan melawan Olympique Lyon yang baru saja menyingkirkan FCSB.

Lalu Tottenham berhasil ke perempatfinal berkat menghabisi klub dari Liga Belanda, AZ Alkmaar. Tottenham awalnya kalah 0-1 dari AZ Alkmaar, beruntung tim berjuluk The Lilywhites itu mampu bangkit di leg kedua dan menang 3-1.

Secara agregat, Tottenham menang 3-2 atas AZ Alkmaar. Selanjutnya tim asuhan Ange Postecoglou itu akan melawan wakil Bundesliga, Eintracht Frankfurt di perempatfinal Liga Europa 2024-2025.