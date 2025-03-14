Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 8 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Europa 2024-2025: Ada Manchester United, Lazio, hingga Tottenham Hotspur

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |05:57 WIB
Daftar 8 Klub yang Lolos Perempatfinal Liga Europa 2024-2025: Ada Manchester United, Lazio, hingga Tottenham Hotspur
Bruno Fernandes bantu Manchester United lolos perempatfinal Liga Europa 2024-2025. (Foto: UEFA)
A
A
A

DAFTAR 8 klub yang lolos perempatfinal Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui. Tim-tim kuat pun berhasil lolos seperti halnya Manchester United, Lazio, Athletic Bilbao, hingga Tottenham Hotspur pun siap untuk bertarung kembali di babak perempatfinal.

Seperti yang diketahui, leg II 16 besar Liga Europa 2024-2025 baru saja selesai pada Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. Hasil dari leg kedua itu pun diketahui siapa saja delapan klub yang berhak meraih tiket ke perempatfinal.

1. Inggris Miliki Wakil Terbanyak

Liga Inggris memiliki wakil terbanyak di babak perempatfinal Liga Europa 2024-2025. Tepatnya ada dua klub Inggris yang masih bertahan, yakni Man United dan Tottenham.

Man United berhasil lolos ke perempatfinal usai menyingkirkan klub Spanyol, Real Sociedad. Sempat ditahan 1-1 di leg pertama, tim asuhan Ruben Amorim mengamuk di leg kedua hingga menang 4-1.

Alhasil, Man United menang agregat 5-2 dan berhak merebut tiket ke perempatfinal. Nantinya, Setan Merah akan melawan Olympique Lyon yang baru saja menyingkirkan FCSB.

tottenham hotspur vs newcastle united foto tottenham

Lalu Tottenham berhasil ke perempatfinal berkat menghabisi klub dari Liga Belanda, AZ Alkmaar. Tottenham awalnya kalah 0-1 dari AZ Alkmaar, beruntung tim berjuluk The Lilywhites itu mampu bangkit di leg kedua dan menang 3-1.

Secara agregat, Tottenham menang 3-2 atas AZ Alkmaar. Selanjutnya tim asuhan Ange Postecoglou itu akan melawan wakil Bundesliga, Eintracht Frankfurt di perempatfinal Liga Europa 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1656825/sea-games-makin-seru-ini-jadwal-futsal-indonesia-dan-sepak-bola-putri-di-vision-lyi.webp
SEA Games Makin Seru, Ini Jadwal Futsal Indonesia dan Sepak Bola Putri di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Kalah dari An Se Young, Putri KW Cari Pelampiasan Lawan Akane Yamaguchi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement