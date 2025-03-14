Hasil Manchester United vs Real Sociedad di 16 Besar Liga Europa 2024-2025: Menang 4-1, Setan Merah Lolos Perempatfinal

MANCHESTER – Kemenangan penting berhasil diraih Manchester United saat menjamu Real Sociedad di Old Trafford pada Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. Bermain di leg II 16 besar Liga Europa 2024-2025, tim berjuluk Setan Merah itu tepatnya menang dengan skor 4-1.

Dengan skor 4-1 itu, maka secara agregat Man United menang agregat 5-2 atas Sociedad. Karenanya tim asuhan Ruben Amorim tersebut berhak mendapatkan tiket ke babak perempatfinal Liga Europa 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Man United menyambut Sociedad di Stadion Old Trafford dengan kondisi kedua tim sama kuat usai imbang 1-1 di leg pertama. Namun, Man United justru tertinggal lebih dulu gara-gara gol penalti Mikel Oyarzabal.

Beruntung Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan lagi menjadi sama kuat 1-1 di menit ke-16 lewat tendangan adu penalti. Bahkan Man United sempat unggul pada menit 50 berkat gol penalti Fernandes kembali.

Manchester United vs Real Sociedad

Disaat tertinggal, Sociedad justru kehilangan satu pemain, yakni Jon Aramburu yang terkena kartu merah. Lalu lagi-lagi Fernandes mencetak gol, gol ketiga yang membuat Man United unggul 3-1.

Tak sampai situ, Diogo Dalot juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit 90+1. Jadi, Man United pada akhir menang 4-1 atas Sociedad.