Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Manchester United vs Real Sociedad di 16 Besar Liga Europa 2024-2025: Menang 4-1, Setan Merah Lolos Perempatfinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |05:07 WIB
Hasil Manchester United vs Real Sociedad di 16 Besar Liga Europa 2024-2025: Menang 4-1, Setan Merah Lolos Perempatfinal
Suasana laga Man United vs Real Sociedad. (Foto: UEFA)
A
A
A

MANCHESTER – Kemenangan penting berhasil diraih Manchester United saat menjamu Real Sociedad di Old Trafford pada Jumat (14/3/2025) dini hari WIB. Bermain di leg II 16 besar Liga Europa 2024-2025, tim berjuluk Setan Merah itu tepatnya menang dengan skor 4-1.

Dengan skor 4-1 itu, maka secara agregat Man United menang agregat 5-2 atas Sociedad. Karenanya tim asuhan Ruben Amorim tersebut berhak mendapatkan tiket ke babak perempatfinal Liga Europa 2024-2025.

Jalannya Pertandingan

Man United menyambut Sociedad di Stadion Old Trafford dengan kondisi kedua tim sama kuat usai imbang 1-1 di leg pertama. Namun, Man United justru tertinggal lebih dulu gara-gara gol penalti Mikel Oyarzabal.

Beruntung Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan lagi menjadi sama kuat 1-1 di menit ke-16 lewat tendangan adu penalti. Bahkan Man United sempat unggul pada menit 50 berkat gol penalti Fernandes kembali.

Manchester United vs Real Sociedad
Manchester United vs Real Sociedad

Disaat tertinggal, Sociedad justru kehilangan satu pemain, yakni Jon Aramburu yang terkena kartu merah. Lalu lagi-lagi Fernandes mencetak gol, gol ketiga yang membuat Man United unggul 3-1.

Tak sampai situ, Diogo Dalot juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit 90+1. Jadi, Man United pada akhir menang 4-1 atas Sociedad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656997/indonesia-koleksi-72-emas-menpora-bukti-mental-atlet-indonesia-tak-gentar-hadapi-tekanan-tuan-rumah-bwg.webp
Indonesia Koleksi 72 Emas, Menpora: Bukti Mental Atlet Indonesia, Tak Gentar Hadapi Tekanan Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia.jpg
Catat! Ini Jadwal Pengumuman Pelatih Baru Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement