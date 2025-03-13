Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Kenang Momen FC Twente Imbangi Manchester United 1-1 di Old Trafford

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |23:08 WIB
Mees Hilgers Kenang Momen FC Twente Imbangi Manchester United 1-1 di Old Trafford
Mees Hilgers mengenang momen tampil di Stadion Old Trafford (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
MEES Hilgers mengenang momen saat FC Twente menahan imbang Manchester United di Stadion Old Trafford. Ia saat itu tampil tak tergantikan dan bermain cukup baik. 

Momen itu terjadi pada fase liga Liga Europa 2024-2025. FC Twente kala itu menyambangi markas Man United, Old Trafford pada 26 September.

1. Unggulan

Mees Hilgers beraksi di laga Manchester United vs FC Twente (Foto: FC Twente)
Mees Hilgers beraksi di laga Manchester United vs FC Twente (Foto: FC Twente)

Di atas kertas, Iblis Merah diunggulkan karena berstatus sebagai tuan rumah. Namun secara mengejutkan, pertandingan berakhir imbang 1-1. 

Berbeda dengan laga-laga FC Twente lainnya, pertandingan itu menjadi spesial bagi Hilgers. Sebab, selain membawa pulang satu poin dari Old Trafford, ia banjir dukungan dari suporter Timnas Indonesia.

Sebab, laga tersebut hanya beberapa hari sebelum pengambilan sumpahnya sebagai WNI pada 30 September 2024. Maka dari itu, ia begitu terkenang.

"Kami sangat bersemangat sebelum pertandingan. Semua orang mengira Manchester United akan dengan mudah mengalahkan kami," kata Hilgers dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (13/3/2025). 

 

