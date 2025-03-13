Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Ceritakan Pengalamannya Terkena Cedera Hamstring: Pukulan Telak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |20:04 WIB
Mees Hilgers Ceritakan Pengalamannya Terkena Cedera Hamstring: Pukulan Telak
Mees Hilgers menceritakan penglaman buruknya terkena cedera hamstring (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

MEES Hilgers menceritakan pengalamannya terkena cedera robek otot hamstring. Bagi pemain FC Twente itu, rasanya seperti pukulan telak.

Hilgers sempat mengalami cedera hamstring pada Desember 2024. Pemulihannya memakan waktu cukup lama sekira satu bulan. Cukup disayangkan, karena sang pemain memainkan musim yang gemilang bersama FC Twente. 

1. Bingung

Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)

Mengulas kembali cederanya, Hilgers mengaku cukup bingung karena merasa saat itu sedang dalam kondisi terbaiknya. Bek berusia 23 tahun itu mengungkapkan cedera tersebut menjadi pukulan telak.

"Saya mengalami robek hamstring, padahal saat itu saya dalam kondisi yang sangat baik. Secara mental dan fisik, rasanya seperti pukulan telak,” ucap Hilgers, dikutip dari situs resmi FIFA, Kamis (13/3/2025).

2. Tak Patah Arang

Meski menjadi ujian berat, pemain Timnas Indonesia itu tak patah arang. Hilgers menceritakan bagaimana proses pemulihan yang dia jalani. Ia terus menanamkan kepercayaan pada dirinya cedera yang dideritanya akan cepat pulih.

“Saya tidak pergi berlibur dan tetap di Belanda untuk memulihkan diri. Secara fisik, saya berusaha tetap dalam kondisi terbaik, dan secara mental, saya percaya segala sesuatu dalam hidup terjadi karena suatu alasan,” ujar Hilgers.

 

