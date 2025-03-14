Bahrain Jadi Saksi Timnas Jepang Lolos Piala Dunia 2026 Sebelum Lawan Timnas Indonesia?

TIM Nasional (Timnas) Bahrain berpotensi jadi saksi Jepang lolos Piala Dunia 2026 sebelum bermain melawan Timnas Indonesia. Sebab Jepang memang hanya membutuhkan tiga poin tambahan saja untuk memastikan finis dua besar di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Seperti yang diketahui, matchday ketujuh dan kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimainkan pada 20 dan 25 Maret 2025. Untuk Bahrain, mereka akan pergi ke Jepang terlebih dahulu sebelum main di Indonesia.

1. Jepang Selangkah Lagi ke Piala Dunia 2026

Jepang sejauh ini berada di puncak klasemen Grup C dengan 16 poin. Jumlah tersebut bisa dicapai berkat lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Jepang unggul 9 angka dari Australia yang bertengger di peringkat kedua. Lalu jarak dengan Bahrain dan ketiga tim lainnya, termasuk Timnas Indonesia, mencapai 10 poin.

Kondisi itu membuat Jepang benar-benar berada di atas angin, bahkan mereka hanya perlu tiga poin tambahan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab syarat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu adalah peringkat dua terbaik.

Timnas Jepang berpotensi menang lagi atas Bahrain AFC

Bagi Jepang, tambahan 3 poin akan membuat mereka mengantongi 19 poin. Jumlah tersebut sudah cukup untuk mengamankan posisi dua besar, syarat untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sebab poin maksimal yang bisa diraih Bahrain, Timna Indonesia, Arab Saudi, dan China adalah 18 poin. Karena itulah, laga melawan Bahrain begitu penting untuk Jepang.