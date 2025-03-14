Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Mees Hilgers Optimis Garuda Bakal Menang di Laga Timnas Indonesia vs Australia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |04:00 WIB
Penyebab Mees Hilgers Optimis Garuda Bakal Menang di Laga Timnas Indonesia vs Australia
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)
ENSCHEDE – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers optimis Garuda bakal menang saat melawan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mees begitu yakin karena merasa kualitas Timnas Indonesia saat ini sudah mampu menyaingi Australia.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga ketujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan dihelat di Sydner Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis (20/3/2025) mendatang.

Laga tersebut sangat krusial untuk menjaga peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda diketahui masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung sebagai salah satu dari dua tim peringkat teratas, atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi.

1. Optimis Raih Hasil Terbaik

Mees optimistis menatap pertandingan melawan Australia. Bek FC Twente itu meyakini Timnas Indonesia mempunyai kualitas skuad yang mampu bersaing dengan Socceroos -julukan Timnas Australia.

“Saya yakin dengan kualitas kami,” kata Mees dikutip dari Voetbal International, Kamis (13/3/2025).

Erick Thohir bersama Mees Hilgers dan Thom Haye (Foto: Instagram/@erickthohir)
Erick Thohir bersama Mees Hilgers dan Thom Haye (Foto: Instagram/@erickthohir)

“Terlepas dari (laga lawan) Jepang, saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan kami (Australia). Saya sangat percaya pada pilihan kami,” sambungnya.

2. Yakin ke Piala Dunia 2026

Deretan pemain berkualitas ditambah dengan tim kepelatihan yang baru membuat Mees semakin percaya diri. Dia menegaskan, ini merupakan momentum yang pas bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia.

 

