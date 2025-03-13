Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Emil Audero Dkk Resmi Pindah Federasi ke PSSI, Bisa Bela Timnas Indonesia Lawan Australia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |19:37 WIB
Emil Audero Dkk Resmi Pindah Federasi ke PSSI, Bisa Bela Timnas Indonesia Lawan Australia!
Emil Audero bersama Dean James dan Joey Pelupessy mengambil sumpah WNI di KBRI Roma (Foto: PSSI)
A
A
A

PROSES perpindahan federasi Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James, telah rampung. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan ketiganya bisa membela Timnas Indonesia melawan Timnas Australia.

PSSI melakukan proses naturalisasi kepada Emil, Dean, dan Joey. Mereka telah diambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di KBRI Roma, Italia, pada Senin 10 Maret 2025.

1. Pindah Federasi

Emil Audero cuma butuh 16 hari untuk mendapatkan paspor Indonesia @pssi

Setelah proses itu, mereka harus menjalani perpindahan federasi ke PSSI untuk bisa membela Timnas Indonesia. Emil mencabut dokumen di FIGC, sedangkan Dean dan Joey di KNVB.

Akhirnya, kabar baik pun tiba. Erick mengungkapkan perpindahan federasi Emil, Dean, dan Joey telah rampung sehingga bisa didaftarkan untuk laga melawan Australia dan Timnas Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Alhamdulillah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan Timnas Indonesia,” tulis Erick di Instagramnya @erickthohir, Kamis (13/3/2025).

2. Dua Laga Krusial

Ketiga pemain keturunan itu dipastikan bakal memperkuat Timnas Indonesia di dua laga krusial tersebut. Kehadiran mereka tentunya bakal mendongkrak performa Skuad Garuda dalam memperebutkan tiket Piala Dunia 2026.

 

Telusuri berita bola lainnya
