HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Asia yang Berpotensi Lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, Nomor 1 Musuh Timnas Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |19:08 WIB
4 Negara Asia yang Berpotensi Lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025, Nomor 1 Musuh Timnas Indonesia!
Timnas Jepang jadi salah satu negara Asia yang berpotensi lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 (Foto: PSSI)
BERIKUT empat negara Asia yang berpotensi lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Salah satunya adalah musuh Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menggelar matchday tujuh dan delapan pada Maret 2025. Dengan dua laga tersisa usai jendela ini, maka sejumlah kesebelasan sudah bisa lolos ke Piala Dunia.

Logo Piala Dunia 2026
Logo Piala Dunia 2026

Empat negara bahkan bisa lebih cepat memesan tempat di Amerika Utara dari zona Asia. Siapa saja empat negara tersebut? Simak ulasan berikut ini.

4 Negara Asia yang Berpotensi Lolos Piala Dunia 2026 pada Maret 2025

4. Timnas Uzbekistan

Timnas Uzbekistan U-23 lolos ke final Piala Asia U-23 2024 dan Olimpiade Paris 2024 @afcasiancup.jpg

Negara satu ini semakin dekat dengan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Uzbekistan mengumpulkan 13 poin dan menjadi runner-up hingga memasuki matchday tujuh.

Mereka akan menghadapi Timnas Kirgistan dan Timnas UEA dan diyakini bakal menuai tiga poin. Angka itu cukup untuk membawa The White Wolf ke Piala Dunia 2026 pada Maret 2025.

3. Timnas Korea Selatan

timnas singapura vs timnas korea selatan

Negara satu ini menghuni puncak klasemen Grup B dengan 14 poin. Korea Selatan berjarak enam angka dari Timnas Yordania di posisi tiga. Alhasil, mereka hanya butuh satu kali menang untuk lolos otomatis.

Terdekat, Korea Selatan akan menghadapi Timnas Oman. Kemenangan di laga ini akan membawa Son Heung-min dan kawan-kawan ke putaran final!

 

