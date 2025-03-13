Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Patrick Kluivert Makin Semangat Latih Garuda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |11:31 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Patrick Kluivert Makin Semangat Latih Garuda
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert bersemangat menghadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan ia mengaku sudah tidak sabar berlatih bersama para pemain Garuda yang akan dipanggilnya untuk menghadapi laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Sebagai pengingat, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga lanjutan Grup C di bulan Maret ini. Selain tandang kontra Australia di Sydney pada (20/3), Skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada (25/3).

1. Tak Sabar Latih Timnas Indonesia

Kluivert pun telah menyiapkan armadanya untuk melakoni dua laga penting tersebut. Pelatih berusia 48 tahun itu sudah memanggil 27 pemain dalam daftar sementara.

Skuad berpotensi bertambah menjadi 30 karena Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy sedang proses perpindahan federasi.

"Ya sekarang anda tahu dengan presentasi semuanya sangat terorganisir, tetapi sekarang ini semakin nyata dan saya benar-benar menantikan untuk memulainya dengan para pemain," kata Kluivert, dilansir dari kanal youtube Timnas Indonesia, Kamis (13/3/2025).

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia
3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong Dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia

Kluivert mengungkapkan kalau dirinya dan para asistennya telah menggodok rencana dengan sangat matang. Legenda sepak bola Belanda ini sudah tidak sabar menjalani sesi latihan perdana bersama Skuad Garuda untuk melawan Australia.

"Masa-masa yang menyenangkan di depan mata. Jadi, kami telah merencanakannya dengan sempurna," ungkapnya.

 

