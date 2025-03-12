Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Merosot Lagi, Rawan Disalip Timnas Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |04:01 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Merosot Lagi, Rawan Disalip Timnas Malaysia!
Timnas Indonesia kini menempati peringkat 131 dunia di atas Malaysia. (Foto: PSSI)
UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Rabu (12/3/2025) akan diulas Okezone. Kabar kurang baik harus diterima Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Meski tidak melakoni pertandingan pada Februari 2025, plus belum menjalani laga bulan ini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- harus rela turun satu peringkat ke posisi 131 dunia.

Timnas Indonesia mengalami penurunan posisi, imbas Malawi yang memenangkan dua pertandingan di ajang African Nations Championship qualification pada 2 dan 8 Maret 2025. Berkat dua kemenangan itu, wakil Afrika tersebut mendapatkan tambahan 5,74 poin dan berhak naik enam posisi dari peringkat 131 ke 125 dunia.

1. Timnas Indonesia Cuma Unggul 1 Posisi dari Timnas Malaysia

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia kini hanya terpaut satu anak tangga dari Timnas Malaysia di posisi 132 dunia. Untungnya, jarak poin Timnas Indonesia dan Malaysia masih terpaut jauh.

Skuad asuhan Patrick Kluivert kini mengoleksi 1,130.50 angka, sedangkan Timnas Malaysia 1,115.02 poin. Timnas Indonesia bisa disalip Malaysia jika kondisi buruk terjadi bulan ini.

Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia kalah dari Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara di saat bersamaan, Timnas Malaysia menang atas Nepal di matchday pertama Grup F babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027, Selasa 25 Maret 2025.

Jika kondisi ini terjadi, perolehan angka Timnas Malaysia menjadi 1123.45 poin. Sementara Timnas Indonesia melorot ke 1,117.86 angka.

 

