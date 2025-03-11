7 Pemain yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Australia, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen

BERIKUT tujuh pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang Timnas Indonesia vs Timnas Australia. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangoen!

Kluivert telah memanggil 27 nama pemain sementara untuk dua laga kontra Australia dan Timnas Bahrain dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Daftar itu bertambah jadi 30 orang setelah Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James, resmi ambil sumpah WNI.

Tentunya, di tiap pertandingan nanti, Kluivert hanya bisa menyertakan 23 nama pemain. Itu artinya, tujuh nama sudah harus dicoret saat melawan Australia. Siapa saja? Simak ulasan berikut ini.

7 Pemain yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Australia

7. Hokky Caraka

Pemain satu ini hampir pasti dicoret. Sebab, di posisi penyerang, saat ini sudah ada beberapa nama seperti Ole Romeny. Hokky besar kemungkinan akan ditinggal di Jakarta.

6. Muhammad Ferarri

Pemain satu ini mencetak gol bunuh diri di laga Persija Jakarta vs Arema FC. Belum lagi, persaingan di lini belakang begitu sengit. Ferarri kemungkinan dicoret.

5. Ernando Ari

Hadirnya Emil Audero bisa berakibat hilangnya tempat bagi kiper Persebaya Surabaya ini. Apalagi, Ernando punya kelemahan yakni duel udara, yang kemungkinan besar jadi senjata Australia mencetak gol.

Faktor ini yang menyebabkan Kluivert kemungkinan mencoretnya. Sebab, untuk kiper ketiga, bakal jatuh ke tangan Nadeo Argawinata.

4. Ramadhan Sananta

Pemain satu ini masih memiliki kemungkinan untuk dicoret. Sebab, Sananta belakangan melempem bersama Persis Solo.

Tentu semua tergantung pada Kluivert sebagai pelatih kepala. Sananta bisa jadi dipertahankan mengingat Timnas Indonesia butuh pelapis Romeny.