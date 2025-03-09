Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |15:20 WIB
Resmi! Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk lawan Australia dan Bahrain resmi dirilis PSSI. Sejumlah nama baru hadir dalam skuad Garuda, di antaranya ada Septian Bagaskara hingga Ole Romeny.

Ya, Timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan juga hadapi Bahrain di SUGBK pada 25 Maret 2025.

Ole Romeny

1. Pemain Andalan Kembali Dipanggil

Sederet pemain terbaik dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluibert, ke tim. Pada posisi penjaga gawang, ada kiper andalan, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, dan Ernando Ari.

Kemudian, beralih ke lini belakang, ada 13 pemain yang dipanggil masuk skuad. Nama-nama pemain ini pun sudah tak asing karena langganan juga dipanggil membela Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong.

Mereka adalah Shayne Pattynama, Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Kevin Diks, Rizky Ridho, Jay Idzes, Justin Hubner, Muhammad Ferarri, Mees Hilgers, dan Jordi Amat.

Beralih ke lini tengah, ada Egy Maulana Vikri, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Thom Haye yang siap diandalkan saat melawan Australia dan juga Bahrain. Nama-nama ini pun diketahui sudah turut langganan membela Timnas Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
