Ernando Ari Resmi Dipanggil, Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain?

Ernando Ari (kiri) dipanggil Timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan Bahrain. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

KIPER Persebaya Surabaya, Ernando Ari, resmi dipanggil Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Kabar itu disampaikan Persebaya Surabaya di akun Instagram mereka, @officialpersebaya.

“Ernando Ari dan Mohammed Rashid mendapatkan panggilan Timnas Indonesia dan Palestina dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Semoga Nando dan Rashid meraih hasil terbaik, membawa timnas lolos ke putaran final Piala Dunia,” tulis akun @officialpersebaya.

Ernando Ari dipanggil Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Ernando Ari Bersaing dengan Maarten Paes dan Emil Audero

Ernando Ari bakal bersanding dengan dua sampai tiga kiper Timnas Indonesia lain yang bakal dipanggil Patrick Kluivert. Selain Ernando Ari, kiper yang diprediksi disertakan Patrick Kluivert adalah Maarten Paes (FC Dallas), Emil Audero (Palermo) dan Nadeo Argawinata (Borneo FC).

Lantas, bagaimana penampakan daftar 26-27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga bulan ini? Kabarnya pada hari ini atau esok, PSSI akan mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Australia dan Bahrain.

Pemain Dewa United yang berstatus penyerang lokal tersubur di Liga 1 2024-2025, Septian Bagaskara, dikabarkan masuk daftar panggil Patrick Kluivert. Selain penyerang 27 tahun ini, nama-nama beken seperti Pratama Arhan, Marselino Ferdinan dan Rizky Ridho masih disertakan pelatih 48 tahun tersebut.

2. Tiga Pemain Ambil Sumpah WNI, Senin 10 Maret 2025

Bagaimana dengan Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupessy? Rencananya, ketiga nama ini akan menjalani sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025.