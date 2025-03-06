Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Timnas Indonesia Ini Pilih Jadi Mualaf, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |13:24 WIB
6 Pemain Timnas Indonesia Ini Pilih Jadi Mualaf, Nomor 1 Ragnar Oratmangoen!
Ragnar Oratmangoen kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

6 pemain Timnas Indonesia ini pilih jadi mualaf. Salah satunya ada nama striker andalan Timnas Indonesia saat ini, Ragnar Oratmangoen.

Serba-serbi soal kehidupan para pemain Timnas Indonesia memang menarik diulas. Apalagi, kerap terdapat kisah inspiratif di dalamnya.

Kali ini, Okezone akan mengulas 6 pemain Timnas Indonesia ini pilih jadi mualaf. Siapa sajakah mereka?

Berikut 6 pemain Timnas Indonesia ini pilih jadi mualaf:

6. Diego Michiels

Diego Michiels. ig/diegomichiels

Salah satu pemain Timnas Indonesia ini pilih jadi mualaf adalah Diego Michiels. Dia pernah jadi andalan Indonesia untuk mengisi lini pertahanan.

Diego Michiels pun memantapkan diri memeluk agama Islam pada 2013. Pemain naturalisasi itu mengucapkan dua kalimat syahadat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Cristian Gonzales

Cristian Gonzales Instagram

Lalu, ada Cristian Gonzales. Dia juga diketahui merupakan pemain naturalisasi Timans Indonesia. Dia pun pernah jadi andalan Timnas Indonesia dalam urusan cetak gol.

Cristian Gonzales diketahui turut ambil keputusan jadi mualaf. Keputusan itu diambil pada 9 Oktober 2003. Ia kemudian mendapat nama baru Mustafa Habibi.

4. Markus Horison

Markus Horison

Kemudian, ada Markus Horison. Eks kiper Timnas Indonesia ini memutuskan menjadi mualaf pada 2004.

Markus kemudian memiliki nama yang lebih Islami, yakni Muhammad Haris Maulana. Keputusan Markus pindah keyakinan sendiri sempat mendapatkan penolakan dari keluarga.

 

Halaman:
1 2
      
