Proses Naturalisasi Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero Sudah Disetujui Komisi XIII DPR RI

JAKARTA - Setelah Komisi X, kini giliran Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang menyetujui proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. Ketiga pemain keturunan itu dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia.

1. Disetujui Komisi XIII DPR RI

Persetujuan pun diberikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kemenpora dan sejumlah pengurus PSSI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/3/2025). Itu berarti ketiga pemain keturunan itu tinggal melalui beberapa tahapan lagi untuk resmi menjadi pemain Timnas Indonesia.

"Apakah bapak dan ibu menyetujui permohonan pertimbangan (Joey) Mathijs Pelupessy, Emil Audero Mulyadi, dan Dean Ruben James?" tanya pimpinan rapat kerja Komisi XIII DPR RI, Willy Adityadi.

Para hadirin rapat kemudian serentak menjawab 'setuju'. Dengan demikian, Komisi XIII DPR RI secara resmi telah menyetujui naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

2. Proses Selanjutnya

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain @emil_audero

Nantinya, ketiga pemain ini akan menjalani proses naturalisasi lanjutan sebelum menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Di antaranya adalah rapat paripurna DPR yang akan digelar Kamis 6 Maret 2025, kemudian berlanjut ke Keputusan Presiden (Keppres).

Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum. Usai menjadi WNI, baru ketiga pemain ini melakukan perpindahan federasi ke PSSI.