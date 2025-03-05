Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Proses Naturalisasi Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero Sudah Disetujui Komisi XIII DPR RI

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |16:38 WIB
Proses Naturalisasi Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero Sudah Disetujui Komisi XIII DPR RI
Pemain keturunan Indonesia, Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/joeypelupessy)
A
A
A

JAKARTA - Setelah Komisi X, kini giliran Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang menyetujui proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. Ketiga pemain keturunan itu dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia.

1. Disetujui Komisi XIII DPR RI

Persetujuan pun diberikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kemenpora dan sejumlah pengurus PSSI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/3/2025). Itu berarti ketiga pemain keturunan itu tinggal melalui beberapa tahapan lagi untuk resmi menjadi pemain Timnas Indonesia.

"Apakah bapak dan ibu menyetujui permohonan pertimbangan (Joey) Mathijs Pelupessy, Emil Audero Mulyadi, dan Dean Ruben James?" tanya pimpinan rapat kerja Komisi XIII DPR RI, Willy Adityadi.

Para hadirin rapat kemudian serentak menjawab 'setuju'. Dengan demikian, Komisi XIII DPR RI secara resmi telah menyetujui naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

2. Proses Selanjutnya

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain @emil_audero
Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain @emil_audero

Nantinya, ketiga pemain ini akan menjalani proses naturalisasi lanjutan sebelum menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Di antaranya adalah rapat paripurna DPR yang akan digelar Kamis 6 Maret 2025, kemudian berlanjut ke Keputusan Presiden (Keppres).

Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum. Usai menjadi WNI, baru ketiga pemain ini melakukan perpindahan federasi ke PSSI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188524/john_heitinga_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_johnheitinga-jwsz_large.jpg
Profil John Heitinga, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Terpantau Follow Instagram Para Petinggi PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188488/john_heitinga_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_bukan_giovanni_van_bronckhorst_johnheitinga-zifJ_large.jpg
Ini Pertanda John Heitinga yang Latih Timnas Indonesia Bukan Giovanni van Bronckhorst?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/09/11/1653497/jadwal-timnas-indonesia-vs-myanmar-ini-syarat-lolos-semifinal-sepak-bola-putra-sea-games-2025-zpj.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Myanmar: Ini Syarat Lolos Semifinal Sepak Bola Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/05/20/perpisahan_jurgen_klopp__6_.JPG
Konflik Mo Salah Vs Arne Slot! Jurgen Klopp Kasih Kode Cara Selesaikan Masalah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement