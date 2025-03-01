Hasil VfB Stuttgart vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: Harry Kane Cs Menang 3-1!

HASIL VfB Stuttgart vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone. Harry Kane cs pun sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Laga VfB Stuttgart vs Bayern Munich digelar di Stadion MHP Arena, Stuttgart, pada Sabtu (1/3/2025) dini hari WIB. Gol Bayern Munich dicetak oleh Michael Olise (45’), Leon Goretzka (64’), dan juga Kingsley Coman (90’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji sejak awal pertandingan. Kedua tim langsung jual beli serangan demi buka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi pada akhirnya, Bayern Munich harus tertinggal lebih dahulu. Gawang mereka dijebol Angelo Stiller pada menit ke-34. Stiller berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Vagnoman.

Tertinggal, Bayern Munich berusaha keras menyamakan kedudukan. Setelah sederet usaha gagal, jelang akhir laga upaya Bayern Munich akhirnya membuahkan hasil manis.

Tepatnya pada menit ke-45, Michael Olise pecah kebuntuan Die Roten -julukan Bayern Munich- usai menyambut umpan dari Leroy Sane. Skor 1-1 pun terjaga hingga akhir pertandingan.