Daftar 12 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2024-2025: Bayern Munich hingga Benfica Susul Liverpool!

DAFTAR 12 klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Teranyar Bayern Munich hingga Benfica menyusul lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025.

Jadi, 12 klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025 kini adalah Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa, Club Brugge, Feyenoord, Bayern Munich, dan Benfica.

Bayern Munich hingga Benfica sendiri memastikan diri lolos ke 16 besar usai berjaya di laga leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. Mereka pun menyusul langkah tim-tim besar lainnya yang sudah berhasil tembus fase gugur lebih dahulu tanpa melewati babak playoff, seperti Liverpool hingga Barcelona.

1. Bayern Munich Lolos Dramatis

Bayern Munich lolos dramatis ke 16 besar. Di laga leg II playoff 16 besar yang jadi penentuan, Bayern menjamu Celtic FC.

Berlaga di Stadion Allianz Arena, Rabu (19/2/2025) dini hari WIB, Bayern Munich mengakhiri laga dengan skor 1-1. Mereka harus tertinggal lebih dulu dalam lag aitu usai gawangnya dibobol Nicolas Kuhn pada menit 63.

Beruntung, Bayern bisa mencetak gol penyama kedudukan di ujung laga. Tepatnya, gol tercipta pada menit 90+4 lewat aksi Alphonso Davies.

Skor sama kuat 1-1 membawa Bayern Munich lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025. Sebab, mereka jadi unggul agregat skor 2-1.