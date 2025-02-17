Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui pada artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Santaigo Bernabeu pada Kamis 20 Februari 2025 pukul 02.25 WIB.

Ya, Real Madrid akan menjamu Manchester City pada leg kedua playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di beIN Sports 1. Streaming Real Madrid vs Man City di channel beIN Sports melalui VISION+ atau dengan klik di sini.

Pada leg pertama, Man City kalah dengan skor akhir 2-3. Pertandingan kali ini menjadi penentu langkah kedua tim untuk melaju lebih jauh di Liga Champions 2024-2025.

Berikut Jadwal Real Madrid vs Manchester City di Vision+:

Tanggal: Kamis, 20 Februari 2025

Kick-off: 02:25 WIB

Venue: Santiago Bernabéu

Channel: beIN Sports 1 VISION+