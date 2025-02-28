Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Bundesliga 2024-2025 Pekan Ke-27: VfB Stuttgart vs Bayern Munich, hingga Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |15:38 WIB
Jadwal Bundesliga 2024-2025 Pekan Ke-27: VfB Stuttgart vs Bayern Munich, hingga Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Bayern Munich kala berlaga. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

JADWAL Bundesliga 2024-2025 pekan ke-27 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya ada VfB Stuttgart vs Bayern Munich, hingga Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen.

Ya, ajang Bundesliga 2024-2025 berlanjut pada akhir pekan ini. Sejumlah laga seru akan tersaji mulai Sabtu, 1 Maret 2025 hingga Minggu, 2 Maret 2025.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

1. VfB Stuttgart vs Bayern Munich

Salah satu pertandingan seru yang akan tersaji di Bundesliga 2024-2025 mempertemukan VfB Stuttgart vs Bayern Munich. Laga itu akan digelar di Stadion MHP Arena, pada Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 02.30 WIB.

Bayern Munich dalam tren positif jelang tandang ke markas Stuttgart. Sebab, Harry Kane cs tak terkalahkan setidaknya di 5 laga terakhir dalam berbagai kompetisi.

Teranyar, Bayern Munich menang telak kala menjamu Eintracht Frankfurt. Mereka menang dengan skor 4-0. Hasil ini membuat Bayern bertengger di puncak klasemen dengan 58 poin.

Tak ayal, Stuttgart mesti waspada jika tak mau dipermalukan oleh Bayern Munich. Apalagi, mereka lagi terpuruk dengan gagal menang di 2 laga terakhirnya. Stuttgart pun menempati posisi ketujuh di klasemen dengan 36 poin.

2. Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen akan dapat tantangan berat pada akhir pekan nanti. Mereka akan tandang ke markas Eintracht Frankfurt, yakni Stadion Deutsche Bank Park, pada Minggu, 2 Maret 2025 pukul 00.30 WIB.

Leverkusen sejatinya punya bekal apik. Mereka tak terkalahkan di 5 laga terakhir, dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Teranyar, Leverkusen kalahkan Holstein Kiel dengan skor 2-0 pada akhir pekan lalu.

Pasukan Xabi Alonso itu pun menempati posisi kedua di klasemen sementara saat ini. Mereka mengemas 50 poin.

Tetapi, Leverkusen tetap perlu waspada. Pasalnya, Eintracht Frankfurt juga tampil ciamik musim ini, terbukti mereka menduduki posisi ketiga di klasemen dengan 42 poin.

Eintracht Frankfurt pun dipastikan usung misi bangkit dalam laga akhir pekan nanti. Sebab, mereka baru saja kena bantai Bayern Munich 0-4.

 

Halaman:
1 2
      
