Hasil Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Bajul Ijo Menang 4-1!

SURABAYA – Hasil Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/3/2/2025) malam WIB itu, berakhir dengan skor 4-1.

Empat gol Bajul Ijo dicetak oleh bunuh diri Marc Klok (61’), Rizky Dwi Pangestu (79’), Bruno Moreira (82’), dan Francisco Rivera (90+2’). Sementara, Maung Bandung mencetak gol lewat Ryan Kurnia (89’).

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji sejak peluit dibunyikan. Namun, hingga 15 menit laga berjalan, tidak ada peluang berarti dari kedua kesebelasan.

Kans pertama didapat dari tembakan Dejan Tumbas di menit ke-17 yang masih melambung. Hingga memasuki menit ke-30, skor masih 0-0.

Kans terbaik didapat Ardi Idrus di menit ke-34. Sepakan jarak jauhnya melaju kencang tetapi bisa ditepis Kevin Ray Mendoza.

Peluang berikutnya datang dari tembakan jarak jauh Flavio Silva di menit ke-40. Beruntung, bola mengarah tepat ke pelukan kiper. Hingga waktunya rehat, skor 0-0 masih terpampang.

Babak Kedua

Usai rehat, Persebaya langsung menaikkan intensitas serangan. Peluang terbaik didapat di menit ke-51 lewat sepakan Arief Catur tetapi Mendoza lagi-lagi bisa melakukan penyelamatan.

Gol yang dinanti Persebaya akhirnya tiba di menit ke-61. Bola buangan Nick Kuipers di situasi kemelut, malah memantul ke gawang usai mengenai kaki Klok. Tuan rumah unggul 1-0!