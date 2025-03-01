Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Bajul Ijo Menang 4-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |22:38 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Bajul Ijo Menang 4-1!
Persebaya Surabaya menang 4-1 atas Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA – Hasil Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/3/2/2025) malam WIB itu, berakhir dengan skor 4-1.

Empat gol Bajul Ijo dicetak oleh bunuh diri Marc Klok (61’), Rizky Dwi Pangestu (79’), Bruno Moreira (82’), dan Francisco Rivera (90+2’). Sementara, Maung Bandung mencetak gol lewat Ryan Kurnia (89’).

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit langsung tersaji sejak peluit dibunyikan. Namun, hingga 15 menit laga berjalan, tidak ada peluang berarti dari kedua kesebelasan.

Kans pertama didapat dari tembakan Dejan Tumbas di menit ke-17 yang masih melambung. Hingga memasuki menit ke-30, skor masih 0-0.

Kans terbaik didapat Ardi Idrus di menit ke-34. Sepakan jarak jauhnya melaju kencang tetapi bisa ditepis Kevin Ray Mendoza.

Peluang berikutnya datang dari tembakan jarak jauh Flavio Silva di menit ke-40. Beruntung, bola mengarah tepat ke pelukan kiper. Hingga waktunya rehat, skor 0-0 masih terpampang.

Babak Kedua

Usai rehat, Persebaya langsung menaikkan intensitas serangan. Peluang terbaik didapat di menit ke-51 lewat sepakan Arief Catur tetapi Mendoza lagi-lagi bisa melakukan penyelamatan.

Gol yang dinanti Persebaya akhirnya tiba di menit ke-61. Bola buangan Nick Kuipers di situasi kemelut, malah memantul ke gawang usai mengenai kaki Klok. Tuan rumah unggul 1-0!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1651897/klasemen-liga-inggris-usai-manchester-united-ditahan-west-ham-ffe.webp
Klasemen Liga Inggris usai Manchester United Ditahan West Ham
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_arsenal_mikel_arteta_foto_arsenal.jpg
Arteta Berpotensi Hengkang Usai Bawa Arsenal Juara, Barcelona Jadi Tujuan Utama?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement