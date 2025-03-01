Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Malam Ini

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |08:14 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Malam Ini
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 malam ini akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (1/3/2025) pukul 20.30 WIB.

Laga seru nan klasik antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung ini akan menjadi suguhan menarik di awal Ramadhan. Laga ini menjadi duel klasik yang dinanti pada pekan ke-25 Liga 1 2024-2025.

Bali United vs Persebaya Surabaya. ig/baliunitedfc

1. Persebaya Surabaya Kurang Konsisten

Jelang laga itu, Persebaya tengah dalam performa kurang konsisten dalam lima laga terakhirnya. Bajul Ijo -julukan Persebaua- yang dalam lima pertandingan terakhir hanya berhasil menang sekali, sekali imbang, dan tiga kali kalah, akan kedatangan lawan berat, yakni Persib Bandung.

Persib Bandung sendiri memiliki rekor belum pernah kalah di lima laga terakhirnya. Maung Bandung -julukan Persib- hanya menelan dua kali imbang dan meraih tiga kemenangan.

Tapi, dua kali hasil imbang terakhir justru didapat sebelum melawan Persebaya. Tepatnya, Persib ditahan imbang ketika bertandang ke markas Persija Jakarta dan saat hadapi Madura United, yang berjuang di zona degradasi.

2. Reaksi Pelatih Persebaya

Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengaku laga melawan Persib Bandung merupakan tantangan berat. Meski begitu, ia optimis persiapan bagus yang dilakukan timnya berbuah hasil positif.

Karena itu, Paul Munster meminta Bonek dan Bonita -sebutan suporter Persebaya- untuk memberikan kontribusi positif dalam laga yang berlangsung Sabtu (1/3/2025) pukul 20.30 WIB itu.

"Kami fokus sepenuhnya untuk laga besok. Jadi, dalam laga ini butuh kemenangan, sehingga kami butuh bonek dan bonita untuk datang langsung ke stadion di laga ini," kata Paul Munster, saat konferensi pers kemarin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
