Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persiapan Persib Bandung Jalani Pertandingan Liga 1 2024-2025 Selama Ramadan, Ubah Pola Latihan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |04:05 WIB
Persiapan Persib Bandung Jalani Pertandingan Liga 1 2024-2025 Selama Ramadan, Ubah Pola Latihan!
Bojan Hodak kala melatih Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sudah mengubah pola latihannya guna bersiap memainkan laga Liga 1 2024-2025 pada bulan Ramadan. Pasalnya, waktu kick off akan lebih malam, yakni pukul 20.30 WIB.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sendiri dalam laga terdekat akan melawan Persebaya Surabaya. Laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (1/3/2025).

Bojan Hodak. miftahul ghani/mpi

1. Persiapan Persib Bandung

Bojan Hodak mengaku sudah menyiapkan program khusus untuk Marc Klok dan kolega. Salah satunya dengan mengubah jam latihan ke malam hari.

"Kami menyesuaikan jadwal latihan dengan kondisi para pemain. Kami mengadakan latihan pada malam hari agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru," kata Bojan dilansir dari laman Persib, Sabtu (1/3/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/49/1651747/nonton-formula-1-abu-dhabi-grand-prix-2025-di-vision-seri-seru-penutup-musim-ifx.webp
Nonton Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix 2025 di VISION+, Seri Seru Penutup Musim!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/juventus_menang_dramatis_3_2_atas_bodoglimt_pada.jpg
Armada Belakang Juventus Rontok! Ini 2 Opsi Strategi Jelang Duel Panas Vs Napoli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement