Persiapan Persib Bandung Jalani Pertandingan Liga 1 2024-2025 Selama Ramadan, Ubah Pola Latihan!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sudah mengubah pola latihannya guna bersiap memainkan laga Liga 1 2024-2025 pada bulan Ramadan. Pasalnya, waktu kick off akan lebih malam, yakni pukul 20.30 WIB.

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sendiri dalam laga terdekat akan melawan Persebaya Surabaya. Laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (1/3/2025).

1. Persiapan Persib Bandung

Bojan Hodak mengaku sudah menyiapkan program khusus untuk Marc Klok dan kolega. Salah satunya dengan mengubah jam latihan ke malam hari.

"Kami menyesuaikan jadwal latihan dengan kondisi para pemain. Kami mengadakan latihan pada malam hari agar mereka bisa lebih terbiasa dengan ritme yang baru," kata Bojan dilansir dari laman Persib, Sabtu (1/3/2024).