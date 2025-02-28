Prediksi Bobotoh Cantik Aulia Ghina soal Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bakal Menang!

BANDUNG – Bobotoh cantik asal Bandung, Aulia Ghina Fathika antusias menyambut Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025. Sebab baginya laga melawan Persebaya bisa jadi momen kebangkitan Persib usai ditahan Madura United pada pertandingan sebelumnya.

Ya, sebelumnya Persib sempat terpuruk karena gagal meraih kemenangan saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Menurut Aulia, hasil imbang 0-0 melawan Madura United memang mengecewakan, tetapi ia menilai ada faktor yang membuat permainan Persib kurang maksimal.

1. Bicara soal Hasil Imbang Kontra Madura United

Salah satunya adalah absennya beberapa pemain kunci seperti Nick Kuipers, Gustavo Franca, dan Beckham Putra Nugraha.

“Kalau lihat pertandingan lawan Madura, Persib sebenarnya bisa menang. Tapi sayang kan ada beberapa pemain yang enggak bisa main, jadi kerasa banget dampaknya,” ujar Aulia, Jumat (28/2/2025).

Salah satu hal yang paling disesalkan Aulia adalah hukuman yang diberikan kepada Beckham Putra Nugraha. Ia menilai sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI kepada pemain muda Persib itu tidak adil.

“Seharusnya Beckham enggak perlu dihukum karena selebrasinya juga kan enggak menyinggung siapa pun, enggak ngelanggar norma, atau ada provokasi. Tapi tiba-tiba H-1 sebelum laga lawan Madura, dia dilarang main. Itu jelas merugikan tim,” kata Aulia.

Aulia menambahkan bahwa keputusan mendadak seperti itu bisa mengacaukan strategi yang sudah disiapkan pelatih. Menurutnya, ketidakhadiran Beckham membuat lini tengah Persib kurang kreatif dan kesulitan membongkar pertahanan Madura United.

2. Optimis Menang di Kandang Persebaya

Namun, untuk laga melawan Persebaya, Aulia yakin Persib sudah melakukan persiapan yang lebih baik. Kembalinya Nick Kuipers dan Gustavo Franca diyakininya akan memperkuat lini pertahanan dan membuat permainan Persib lebih solid.