Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Terancam Dipecat, Ini Respons Paul Munster

SURABAYA – Juru taktik Persebaya Surabaya, Paul Munster berpotensi dipecat jika gagal membawa timnya menang atas Persib Bandung di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025. Menanggapi hal tersebut, Munster mencoba memilih fokus ke laga ketimbang memikirkan nasibnya.

Persebaya Surabaya akan bersua dengan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (1/3/2025) pukul 20.30 WIB. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi masa depan Paul Munster.

1. Sudah Ada Ancaman Pemecatan

Sebab sebelumnya, Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi sudah memberi peringatan kepada Munster. Candra mengatakan pelatih asal Irlandia Utara itu akan dipecat jika Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- menelan kekalahan dalam laga tersebut.

"Ini kesempatan terakhir, targetnya adalah menang. Jika tidak, ini akan menjadi pertandingan terakhir Coach Munster,” ujar Candra dikutip dari arsip pemberitaan Okezone, Jumat (28/2/2025).

2. Tanggapan Paul Munster

Paul Munster. ig/officialpersebaya

Namun demikian, Munster mengaku tidak memikirkan nasibnya sendiri. Pelatih berusia 43 tahun itu menegaskan hanya fokus mempersiapkan timnya menjelang bersua dengan Persib Bandung.

“Saya hanya fokus pada Persib, tidak ada yang lain. Bukan hanya saya, para pemain juga. Semua orang hanya fokus pada pertandingan ini,” tegas Munster dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (28/2/2025).