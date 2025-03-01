Persija Jakarta vs PSIS Semarang, Ini Target Laskar Mahesa Jenar di Markas Macan Kemayoran

SEMARANG – Pemain PSIS Semarang, Gali Fritas, ungkap targetnya saat tandang ke markas Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia memasang target tiga poin saat timnya melawan Persija.

Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi, pada Seasa, 4 Maret 2025. Akankah skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- bisa memenuhi target itu?

1. Kiprah PSIS Semarang

Skuad Laskar Mahesa Jenar baru saja menahan imbang Arema dengan skor 2-2. Hasil itu menjadi modal mereka untuk melawan Persija.

Gali mengatakan timnya harus terus berbenah diri untuk melakoni sisa laga di Liga 1 2024-2025. Dengan begitu, PSIS tidak terus kehilangan poin dalam laga-laga yang dimainkan.

"Hasil ini memotivasi kami agar ke depannya bisa bangkit. Karena kami masih ada di papan bawah," kata Gali, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (1/3/2025).