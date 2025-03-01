Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi PT LIB soal Laga Final Liga 2 2024-2025 yang Berlangsung Aman dan Damai

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |00:05 WIB
Reaksi PT LIB soal Laga Final Liga 2 2024-2025 yang Berlangsung Aman dan Damai
Laga PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC. (Foto: PSIM Yogyakarta)
A
A
A

LAGA final Liga 2 2024-2025 berlangsung aman dan damai. Mendapati hal ini, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, pun bereaksi.

Ferry Paulus mengapresiasi suporter yang turut bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban. Hal itu dilakukan suporter sebelum, saat, dan setelah pertandingan.

psim yogyakarta vs bhayangkara fc hujan foto PSIM

1. Final Liga 1

Pertandingan final Liga 2 yang mempertemukan PSIM Yogyakarta versus Bhayangkara Presisi FC telah selesai. Laga tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025.

PSIM Yogyakarta sukses mengunci kemenangan atas Bhayangkara Presisi FC 2-1. Kemenangan ini memastikan PSIM Yogyakarta keluar sebagai juara sekaligus mengakhiri puasa gelar selama hampir dua dekade.

2. Senang

Ferry mengaku sangat senang melihat jalannya pertandingan. Meskipun sempat tertunda 1,5 jam karena hujan lebat, Ferry mengatakan laga final Liga 2 musim ini berjalan sangat menarik.

"Ya, kalau melihat perjalanan yang begitu ketat ya, dengan segala macam romantikanya, hari ini selesai. Dan saya melihat bahwa mungkin dari perhelatan Liga 2 beberapa tahun terakhir ini, mungkin ini yang paling menarik," kata Ferry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025.

"Karena sampai di penghujung masih seru, bahkan ada perpanjangan waktu, meskipun tidak ada penalti, tetapi semuanya menarik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651465/klasemen-sepak-bola-sea-games-2025-usai-thailand-tekuk-timor-leste-trn.webp
Klasemen Sepak Bola SEA Games 2025 usai Thailand Tekuk Timor Leste
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Jack Miller Terkejut! Toprak Razgatlioglu Bawa Efek Instan untuk Yamaha di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement