Reaksi PT LIB soal Laga Final Liga 2 2024-2025 yang Berlangsung Aman dan Damai

LAGA final Liga 2 2024-2025 berlangsung aman dan damai. Mendapati hal ini, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, pun bereaksi.

Ferry Paulus mengapresiasi suporter yang turut bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban. Hal itu dilakukan suporter sebelum, saat, dan setelah pertandingan.

1. Final Liga 1

Pertandingan final Liga 2 yang mempertemukan PSIM Yogyakarta versus Bhayangkara Presisi FC telah selesai. Laga tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025.

PSIM Yogyakarta sukses mengunci kemenangan atas Bhayangkara Presisi FC 2-1. Kemenangan ini memastikan PSIM Yogyakarta keluar sebagai juara sekaligus mengakhiri puasa gelar selama hampir dua dekade.

2. Senang

Ferry mengaku sangat senang melihat jalannya pertandingan. Meskipun sempat tertunda 1,5 jam karena hujan lebat, Ferry mengatakan laga final Liga 2 musim ini berjalan sangat menarik.

"Ya, kalau melihat perjalanan yang begitu ketat ya, dengan segala macam romantikanya, hari ini selesai. Dan saya melihat bahwa mungkin dari perhelatan Liga 2 beberapa tahun terakhir ini, mungkin ini yang paling menarik," kata Ferry kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu 26 Februari 2025.

"Karena sampai di penghujung masih seru, bahkan ada perpanjangan waktu, meskipun tidak ada penalti, tetapi semuanya menarik," tambahnya.