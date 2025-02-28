Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PERTANDINGAN Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Bahrain dipastikan digelar malam hari, tepatnya pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB. Laga matchday kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut bisa disaksikan secara langsung di GTV.

Sebelumnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia terlebih dahulu untuk menjalani matchday ketujuh pada 20 Maret 2025. Setelahnya baru Timnas Indonesia pulang ke Tanah Air untuk menyambut Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

1. Ada 3 Pemain Baru

Kans Timnas Indonesia mendapatkan tiga pemain baru di laga kontra Bahrain semakin besar. Pasalnya berkas proses naturalisasi Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James dikabarkan sedang dipercepat.

Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga berharap proses naturalisasi ketiga pemain keturunan itu bisa selesai sebelum 10 Maret 2025. Sebab itu adalah batas akhir nama diberikan untuk laga Timnas Indonesia vs Australia.

Nantinya, Emil Audero, Pelupessy, dan James akan mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Mengingat kompetisi Eropa sampai saat ini masih berjalan sehingga sulit menanti ketiganya hadir ke Indonesia.

"Semoga semua bisa terkejar dan lalu mengambil sumpah agar tiga pemain ini bisa digunakan saat lawan Australia," ucap Arya di Tangerang, dikutip Jumat (28/2/2025).

“Karena mereka tidak bisa ke Indonesia, karena lagi bertanding. Nanti saja untuk lawan Australia, semua pemain yang di luar akan langsung ke sana, makannya ini kami sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa,” lanjutnya.

“Tidak mungkin (di London), karena satu di Belanda, satu di Belgia, dan satu di Italia, jadi akan cari tempat yang cocok,” tambah Arya.