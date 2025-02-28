Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Valencia Tertarik dengan Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers, Siap Angkut dari FC Twente!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |20:26 WIB
Valencia Tertarik dengan Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers, Siap Angkut dari FC Twente!
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/meeshilgers)
A
A
A

ENSCHEDE – Klub asal Spanyol, Valencia dikabarkan tertarik merekrut bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers di bursa transfer musim panas 2025. Valencia ingin mengangkut Hilgers dari FC Twente lantaran klub berjuluk Los Che itu kemungkinan besar akan kehilangan salah satu bek andalannya karena tengah dilirik Juventus.

Ya, Bianconeri -julukan Juventus- tengah mencari bek anyar untuk memperkuat tim pada musim depan. Nama-nama yang masuk dalam target Juventus adalah David Hancko (Feyenoord) dan Cristhian Mosquera (Valencia).

1. Berawal dari Pergerakan Juventus

Namun, Hancko dikabarkan telah mantap memastikan diri menetap di Feyenoord. Dengan demikian, tersisa satu nama yakni Cristhian Mosquera yang bisa direkrut Bianconeri dari Valencia.

Menurut laporan Football Transfer, Valencia membanderol Mosquera dengan harga 30 juta euro (Rp516 miliar). Juventus nampaknya tidak masalah dengan harga tersebut, karena sangat membutuhkan sosok tambahan di lini pertahanan.

Mees Hilgers beraksi di laga FC Twente vs FK Bodo/Glimt (Foto: FC Twente)
Mees Hilgers beraksi di laga FC Twente vs FK Bodo/Glimt (Foto: FC Twente)

Laporan Football Transfer melanjutkan, Mees Hilgers akan terkena efek domino jika transfer Mosquera ke Juventus benar-benar terjadi. Pemain Timnas Indonesia itu dikaitkan untuk menggantikan peran Mosquera di Valencia.

“Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan yang mereka terima dari Juventus untuk merekrut Hilgers dari FC Twente sebagai penggantinya,” tulis laporan Football Transfer, dikutip pada Jumat (28/2/2025).

2. Alasan Valencia Tertarik dengan Hilgers

Football Transfer mengutip data dari SciSports yang menyebut Mees mempunyai kemiripan dengan Mosquera. Kedua pemain disebut memiliki cara bertahan dan membantu serangan tim yang serupa.

 

Halaman:
1 2
      
