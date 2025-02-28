Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Abroad yang Diduga Tak Dipanggil Patrick Kluivert untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia, Nomor 1 Mentas di Inggris!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:31 WIB
Timnas Indonesia menantang Australia dan Bahrain pada Maret 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 5 pemain abroad yang diduga talk dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025 akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mengumumkan 27 pemain Timnas Indonesia yang dibawa untuk laga Maret 2025 dalam waktu dekat.

Okezone memprediksi, jumlah pemain abroad alias pesepakbola yang merumput di luar negeri lebih banyak dipanggil Patrick Kluivert ketimbang personel yang eksis di Liga 1 2024-2025. Namun, ada beberapa nama pemain abroad yang diprediksi tidak dipanggil Patrick Kluivert.

Pemain-pemain abroad yang dimaksud di sini adalah pesepakbola yang tergabung bersama tim senior klubnya, bukan U-21 atau level yang lebih rendah. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain abroad yang diduga tak dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain:

5. Dion Markx (Top Oss)

Dion Markx. (Foto: Instagram/toposs)

Sejak gabung klub Liga 2 Belanda, Top Oss pada awal Februari 2025, Dion Markx sama sekali belum bermain bersama sang tim. Musim ini statistik Dion Markx baru tersaji di level U-21.

Bersama NEC Nijmegen U-21, bek bertinggi badan 188 sentimeter ini mencetak dua gol dari 11 pertandingan. Namun, Catatan ini disinyalir belum cukup bagi Dion Markx bersaing dengan ama-nama beken di lini pertahanan Timnas Indonesia seperti Mees Hilgers dan Jay Izes.

4. Tim Geypens (FC Emmen)

Tim Geypens saat cium bendera Indonesia @pssi

Tim Geypens menang 12 kali main bersama FC Emmen di Liga 2 Belanda musim ini. Namun, semuanya dilalui dari bangku cadangan.

Bahkan dalam satu bulan terakhir, pesepakbola 20 tahun ini sama sekali tidak bermain. Berhubung sudah ada Dean James dan Calvin Verdonk di sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert condong mengandalkan keduanya ketimbang Tim Geypens.

 

