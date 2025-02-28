Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI dan GTV

JADWAL siaran langsung Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di Sydney Football Stadium, pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB ini akan disiarkan live di RCTI dan GTV.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut bulan depan. Akankah Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menuai hasil manis dalam tantangan pertamanya ini?

1. Nama-Nama Baru

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan sudah mengantongi nama-nama pemain yang akan dipanggil ke skuad Timnas Indonesia jelang laga itu. Nantinya, akan ada sebanyak 27 pemain yang dipanggil.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Dia bahkan mengatakan bakal ada nama-nama baru di Timnas Indonesia.

"Rencana kemarin sesuai dengan hasil rapat di catatan saya itu 27 (pemain) yang akan dipanggil," kata Sumardji di Bogor, Selasa 18 Februari 2025.

"Ada (muka baru), yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya,” ucap Sumardji.