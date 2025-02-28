Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Peringatkan Kim Sang-sik Waspada Usai Gerald Vanenburg Dipastikan Latih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |08:47 WIB
Media Vietnam Peringatkan Kim Sang-sik Waspada Usai Gerald Vanenburg Dipastikan Latih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025
Gerald Vaneburg jadi pelatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: Instagram/@geraldvandeburgofficial)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao, memberi peringatan kepada pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik. Pasalnya, lawan berat menanti Timnas Vietnam U-23, salah satunya Timnas Indonesia U-23 yang dipastikan bakal ditangani Gerald Vanenburg di SEA Games 2025.

Ya, The Thao turut soroti kabar dari PSSI yang memastikan bahwa Gerald Vanenburg akan menangani Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025. Kehadiran Gerald Vanenburg tentu saja bakal membuat skuad Garuda Muda makin tangguh.

Gerald Vanenburg resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 @geraldvanenburgofficial

1. Gerald Vanenburg

Ya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja memastikan bahwa Gerald Vanenburg akan menangani Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025. Dengan begitu, dia menepis kabar bahwa skuad Garuda Muda akan ditangani Indra Sjafri di SEA Games 2025.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mengatakan Indra Sjafri akan mempersiapkan Timnas Indonesia U-23 untuk mentas di SEA Games 2025. Tetapi, Erick mengatakan Vanenburg sudah punya tanggung jawab dengan Timnas Indonesia U-23. Jadi, ia menilai berbagai rumor yang berkembang tidak perlu dihiraukan.

"Tidak benar coach Indra mengambil U-23 dari Gerald. Jangan sampai menciptakan kebingungan di publik," kata Erick di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

"Kami lepas dari U-20 coach Indra Sjafri. Lalu, untuk pelatih Timnas U-20, kami tidak ada," tegas Erick.

"SEA Games itu multievent, pendanaan full dari pemerintah. Jadi, saya melihat langkah-langkah yang kami lakukan kemarin, harus kami lakukan, memang itu bagian dari profesional, ada evaluasi," ujar Erick.

"Tentu kami lihat apakah nanti pemerintah juga dengan review-nya apakah akan mengirim tim sepakbola, atau ada kebijakan lain. Kami dengarkan dari pemerintah, karena SEA Games domain pemerintah," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651465/klasemen-sepak-bola-sea-games-2025-usai-thailand-tekuk-timor-leste-trn.webp
Klasemen Sepak Bola SEA Games 2025 usai Thailand Tekuk Timor Leste
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/24/dirk_kuyt.jpg
Liverpool Siapkan Pengganti jika Giovanni van Bronckhorst Pergi, Ini Sosoknya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement