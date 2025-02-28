Media Vietnam Peringatkan Kim Sang-sik Waspada Usai Gerald Vanenburg Dipastikan Latih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025

MEDIA Vietnam, The Thao, memberi peringatan kepada pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik. Pasalnya, lawan berat menanti Timnas Vietnam U-23, salah satunya Timnas Indonesia U-23 yang dipastikan bakal ditangani Gerald Vanenburg di SEA Games 2025.

Ya, The Thao turut soroti kabar dari PSSI yang memastikan bahwa Gerald Vanenburg akan menangani Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025. Kehadiran Gerald Vanenburg tentu saja bakal membuat skuad Garuda Muda makin tangguh.

1. Gerald Vanenburg

Ya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja memastikan bahwa Gerald Vanenburg akan menangani Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025. Dengan begitu, dia menepis kabar bahwa skuad Garuda Muda akan ditangani Indra Sjafri di SEA Games 2025.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, mengatakan Indra Sjafri akan mempersiapkan Timnas Indonesia U-23 untuk mentas di SEA Games 2025. Tetapi, Erick mengatakan Vanenburg sudah punya tanggung jawab dengan Timnas Indonesia U-23. Jadi, ia menilai berbagai rumor yang berkembang tidak perlu dihiraukan.

"Tidak benar coach Indra mengambil U-23 dari Gerald. Jangan sampai menciptakan kebingungan di publik," kata Erick di Jakarta, Selasa 25 Februari 2025.

"Kami lepas dari U-20 coach Indra Sjafri. Lalu, untuk pelatih Timnas U-20, kami tidak ada," tegas Erick.

"SEA Games itu multievent, pendanaan full dari pemerintah. Jadi, saya melihat langkah-langkah yang kami lakukan kemarin, harus kami lakukan, memang itu bagian dari profesional, ada evaluasi," ujar Erick.

"Tentu kami lihat apakah nanti pemerintah juga dengan review-nya apakah akan mengirim tim sepakbola, atau ada kebijakan lain. Kami dengarkan dari pemerintah, karena SEA Games domain pemerintah," lanjutnya.