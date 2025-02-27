Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Bagaimana Racikan Gerald Vanenburg?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |17:48 WIB
Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Bagaimana Racikan Gerald Vanenburg?
Timnas Indonesia U-23 berpeluang lolos ke Piala Asia U-23 2026. (Foto: AFC)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 mencetak sejarah di Kualifikasi Piala Asia U-23. Untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digelar pada 2012, skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- masuk pot 1 drawing.

1. Sebelas Negara Masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Berkat keberhasilan lolos semifinal Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Tak hanya Timnas Indonesia U-23, ada 10 negara lain yang juga masuk Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yakni Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, China, Tajikistan dan Thailand.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 (Foto: PSSI)

Tim-tim di atas masuk pot Pot 1 Drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 karena menempati posisi 11 teratas di Piala Asia U-23 2024. Berhubung masuk pot 1, Timnas Indonesia U-23 takkan bertemu dengan tim-tim di atas.

Alhasil, peluang Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026 terbuka lebar. Jika lolos Piala Asia U-23 2026, sanggupkah pelatih anyar Gerald Vanenburg bikin skuad Garuda Muda menggila?

2. Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Meski tidak mendapatkan tambahan pemain keturunan, Gerald Vanenburg pantang berkecil hati. Sebab, secara kualitas, personel Timnas Indonesia U-23 saat ini dinilai sudah cukup untuk lolos ke Piala Asia U-23 2026.

Hal itu asalkan pemain-pemain abroad yang merumput di luar negeri bisa dipanggil Gerald Vanenburg. Okezone memprediksi Gerald Vanenburg mengandalkan formasi 3-4-1-2.

 

Halaman:
1 2
      
