Saddil Ramdani Buka Suara soal Pemanggilan ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Australia dan Bahrain: Tidak Ada

PEMAIN Sabah FC, Saddil Ramdani, buka suara soal pemanggilan ke Timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain. Dia dengan singkat menjawab tidak ada saat ditanya soal kabar adanya pemanggilan tersebut.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berlaga lagi dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan depan. Mereka akan melawan Timnas Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025.

1. Kans Bela Timnas Indonesia

Sosok Saddil Ramdani dinilai punya kans bela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, skuad Garuda kini ditangani pelatih anyar, yakni Patrick Kluivert.

Saat Timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, Saddil tersingkirkan. Dia sebelumnya sempat jadi andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Tetapi, Saddil kemudian terpinggirkan seiring datangnya pemain-pemain naturalisasi.

Saddil padahal tampil cukup moncer dalam membela Timnas Indonesia. Dari 26 caps bersama Timnas Indonesia senior, dia bisa membukukan 2 gol.

Saddil Ramdani pun terakhir kali bela Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Dia sempat dibawa dalam laga uji coba oleh Shin Tae-yong, tetapi sang pemain harus tereliminasi pada detik-detik akhir.