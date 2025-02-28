Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saddil Ramdani Buka Suara soal Pemanggilan ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Australia dan Bahrain: Tidak Ada

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |06:48 WIB
Saddil Ramdani Buka Suara soal Pemanggilan ke Timnas Indonesia Jelang Lawan Australia dan Bahrain: Tidak Ada
Saddil Ramdani kala membela Sabah FC. (Foto: Sabah FC)
A
A
A

PEMAIN Sabah FC, Saddil Ramdani, buka suara soal pemanggilan ke Timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain. Dia dengan singkat menjawab tidak ada saat ditanya soal kabar adanya pemanggilan tersebut.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berlaga lagi dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan depan. Mereka akan melawan Timnas Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025.

Saddil Ramdani

1. Kans Bela Timnas Indonesia

Sosok Saddil Ramdani dinilai punya kans bela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, skuad Garuda kini ditangani pelatih anyar, yakni Patrick Kluivert.

Saat Timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, Saddil tersingkirkan. Dia sebelumnya sempat jadi andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Tetapi, Saddil kemudian terpinggirkan seiring datangnya pemain-pemain naturalisasi.

Saddil padahal tampil cukup moncer dalam membela Timnas Indonesia. Dari 26 caps bersama Timnas Indonesia senior, dia bisa membukukan 2 gol.

Saddil Ramdani pun terakhir kali bela Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Dia sempat dibawa dalam laga uji coba oleh Shin Tae-yong, tetapi sang pemain harus tereliminasi pada detik-detik akhir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518/shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/11/1651359/jadwal-asean-club-championship-shopee-cup-202526-deretan-laga-panas-tayang-di-vision-bwr.webp
Jadwal ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025/26: Deretan Laga Panas Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/10/penyerang_ac_milan_santiago_gimenez_merayakan_gol.jpg
Santiago Gimenez Bakal Tinggalkan AC Milan Januari 2026? Agen sang Pemain Buka Suara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement