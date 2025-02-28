Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Surabaya Jadi Rumah Kedua, David da Silva Siap Bawa Pulang Poin Penuh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |08:15 WIB
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Surabaya Jadi Rumah Kedua, David da Silva Siap Bawa Pulang Poin Penuh
David da Silva kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Bomber Persib Bandung, David da Silva, tegaskan siap rebut 3 poin saat tandang ke markas Persebaya Surabaya. Hal ini disampaikan David da Silva, meski dirinya merasa Surabaya jadi rumah kedua.

Pertemuan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2205 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 20.30 WIB. Akankah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih hasil manis?

David da Silva. ig/davidasilva14

1. Sambut Antusias

David da Silva antusias tatap laga melawan Persebaya Surabaya. David sangat senang dapat kembali bermain di hadapan publik Surabaya. Pasalnya, Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- adalah tim pertamanya berkarier di Indonesia.

"Ini (Surabaya) selalu menjadi rumah kedua saya. Saya senang kembali ke sana, mereka menghormati saya," kata David da Silva, dilansir dari laman Persib Bandung, Jumat (28/2/2025).

2. Siap Tampil Optimal

David da Silva mengatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya dalam laga melawan Persebaya. Pasalnya, dia ingin Persib Bandung kembali ke tren kemenangan.

Diketahui, pada pekan sebelumnya, Skuad Maung Bandung hanya imbang 0-0 melawan Madura United. Sementara itu, Persebaya kalah 0-2 dari Dewa United.

"Saya senang berada di sana dan saya harap bisa kembali ke sana dengan membawa pulang tiga poin. Itu yang terpenting dan saya senang," ucap David da Silva.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651521/bocor-jurnalis-italia-ungkap-ac-milan-tertarik-rekrut-jay-idzes-dari-sassuolo-mjh.webp
Bocor! Jurnalis Italia Ungkap AC Milan Tertarik Rekrut Jay Idzes dari Sassuolo
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/timnas_putri_indonesia.jpg
Timnas Putri Indonesia Vs Thailand di SEA Games 2025 Disiarkan di Mana? Begini Cara Nontonnya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement