Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Surabaya Jadi Rumah Kedua, David da Silva Siap Bawa Pulang Poin Penuh

BANDUNG – Bomber Persib Bandung, David da Silva, tegaskan siap rebut 3 poin saat tandang ke markas Persebaya Surabaya. Hal ini disampaikan David da Silva, meski dirinya merasa Surabaya jadi rumah kedua.

Pertemuan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2205 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu, 1 Maret 2025, pukul 20.30 WIB. Akankah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih hasil manis?

1. Sambut Antusias

David da Silva antusias tatap laga melawan Persebaya Surabaya. David sangat senang dapat kembali bermain di hadapan publik Surabaya. Pasalnya, Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- adalah tim pertamanya berkarier di Indonesia.

"Ini (Surabaya) selalu menjadi rumah kedua saya. Saya senang kembali ke sana, mereka menghormati saya," kata David da Silva, dilansir dari laman Persib Bandung, Jumat (28/2/2025).

2. Siap Tampil Optimal

David da Silva mengatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya dalam laga melawan Persebaya. Pasalnya, dia ingin Persib Bandung kembali ke tren kemenangan.

Diketahui, pada pekan sebelumnya, Skuad Maung Bandung hanya imbang 0-0 melawan Madura United. Sementara itu, Persebaya kalah 0-2 dari Dewa United.

"Saya senang berada di sana dan saya harap bisa kembali ke sana dengan membawa pulang tiga poin. Itu yang terpenting dan saya senang," ucap David da Silva.