Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Bojan Hodak Heran Bajul Ijo Menurun

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, heran melihat Persebaya Surabaya menurun dalam beberapa laga terakhir di Liga 1 2024-2025. Padahal, calon lawannya itu adalah tim yang bagus.

Persib akan menghadapi Persebaya dalam pekan ke-25 Liga 1 2024-2025. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 1 Maret 2025 pukul 20.30 WIB.

1. Heran

Hodak menilai Persebaya merupakan tim yang bagus. Bahkan, Bajul Ijo memulai musim dengan baik hingga sempat berada di puncak klasemen sementara Liga 1.

“Lalu sesuatu sepertinya terjadi, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam tim mereka,” ujar Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/2/2024).

2. Sama

Meski demikian, Persebaya masih memiliki pemain yang sama. Hodak yakin ini akan menjadi ancaman bagi Persib di laga nanti.

“Mungkin saat ini mereka tidak memiliki tingkat kepercayaan diri seperti sebelumnya, tapi kami tidak boleh memberi mereka peluang sama sekali. Kami harus bermain dengan kerja keras dan mencoba memenangkan pertandingan,” tegas pria asal Kroasia itu.

3. Bagus

Selain itu, Hodak juga melihat Persebaya memiliki banyak pemain bagus. Ia menyoroti Flavio Silva dan Bruno Moreira Soares. Tak lupa, di sana ada sosok Mohammed Rashid yang pernah berkostum Persib.

“Menurut saya, Bruno mungkin yang paling berbahaya, Mereka punya (Francisco) Rivera dan Rashid, yang memiliki tendangan sangat kuat di paruh pertama musim ini. Dia mencetak gol hampir dari setiap tendangan yang dia lakukan,” kata Hodak.