HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: 2 Pemain Penting Bojan Hodak Sudah Sembuh dari Cedera

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |04:48 WIB
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: 2 Pemain Penting Bojan Hodak Sudah Sembuh dari Cedera
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak senang mendengar kabar dua pemainnya sudah sembuh dari cedera jelang melawan Persebaya Surabaya. Kedua pemain yang dimaksud adalah Dimas Drajad dan Nick Kuipers.

Pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya ini merupakan laga ke-25 Liga 1 2024-2025. Kedua tim akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/3/2025).

1. Dimas dan Nick Kembali

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan secara persiapan, secara keseluruhan berjalan dengan lancar. Pasalnya, sebelumnya para pemainnya sudah mendapatkan jatah libur.

“Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, para pemain yang sebelumnya cedera sudah mulai kembali ke latihan. Dimas sudah mulai berlatih dengan fisioterapis, sementara pemain lain dalam kondisi fit,” ujar Bojan Hodak di Stadion GBLA, Kamis (27/2/2025).

“Nick sudah kembali sepenuhnya ke tim. Hanya Beckham yang masih belum bisa bermain (karena sanksi), Semua pemain lainnya sudah siap untuk bertanding,” sambungnya.

dimas drajad persib bandung vs persija jakarta foto persib bandung
dimas drajad persib bandung vs persija jakarta foto persib bandung

Pelatih asal Kroasia ini membenarkan laga Persib vs Persebaya ini digelar tepat di hari pertama bulan Ramadan. Ia yakin ini akan menjadi tantangan bagi para pemainnya terutama yang menjalani ibadah puasa.

“Tapi saya percaya mereka akan mempersiapkan diri dengan baik, para pemain yang menjalankan ibadah puasa sering mengatakan bahwa 10 hari pertama justru lebih mudah untuk dijalani. Jadi saya pikir mereka akan baik-baik saja dan tetap bisa bermain dengan maksimal,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
