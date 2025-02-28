Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Edo Febriansah Pastikan Pangeran Biru Siap Permalukan Bajul Ijo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |02:00 WIB
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Edo Febriansah Pastikan Pangeran Biru Siap Permalukan Bajul Ijo
Pemain Persib Bandung, Edo Febriansah. (Foto: Instagram/edofebriansahh)
A
A
A

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Edo Febriansah memastikan skuadnya terus mempersiapkan diri jelang melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025. Pasalnya Edo mau Persib mempermalukan Bajul Ijo –julukan Persebaya– demi tiga poin penting.

Persib Bandung akan bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/3/2025) mendatang. Pertandingan tersebut sekaligus akan menjadi laga pertama kedua tim bermain di bulan Ramadan.

1. Persib Terus Maksimalkan Persiapan

Meski begitu, Edo mengaku tidak masalah. Saat ini, skuad Persib Bandung tengah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Persebaya Surabaya.

Terkait laga berpotensi digelar di hari pertama puasa Ramadhan, Edo pun tak gentar. Sebab itu ia merasa persiapan yang matang sangat dibutuhkan.

"Kami latihan mempersiapkan buat lawan Persebaya dan mengawali laga di bulan puasa. Masih ada waktu tiga hari lagi untuk persiapan," kata Edo, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Jumat (28/2/2025).

edo febriansah
edo febriansah

2. Fokus demi Tiga Poin

Edo mengatakan, Persib Bandung akan mewaspadai kekuatan Persebaya Surabaya. Namun di sisi lain, pemain berusia 27 tahun percaya diri bisa meraih hasil manis di laga tersebut.

"Kami akan fokus buat meraih kemenangan di Surabaya," tutur Edo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-adm.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_thailand_u_22_membantai_timor_leste_u_22_6.jpg
Thailand Bantai Timor Leste di Laga Perdana Grup A SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement