Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Edo Febriansah Pastikan Pangeran Biru Siap Permalukan Bajul Ijo

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Edo Febriansah memastikan skuadnya terus mempersiapkan diri jelang melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-25 Liga 1 2024-2025. Pasalnya Edo mau Persib mempermalukan Bajul Ijo –julukan Persebaya– demi tiga poin penting.

Persib Bandung akan bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/3/2025) mendatang. Pertandingan tersebut sekaligus akan menjadi laga pertama kedua tim bermain di bulan Ramadan.

1. Persib Terus Maksimalkan Persiapan

Meski begitu, Edo mengaku tidak masalah. Saat ini, skuad Persib Bandung tengah menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Persebaya Surabaya.

Terkait laga berpotensi digelar di hari pertama puasa Ramadhan, Edo pun tak gentar. Sebab itu ia merasa persiapan yang matang sangat dibutuhkan.

"Kami latihan mempersiapkan buat lawan Persebaya dan mengawali laga di bulan puasa. Masih ada waktu tiga hari lagi untuk persiapan," kata Edo, dilansir dari situs resmi Persib Bandung, Jumat (28/2/2025).

edo febriansah

2. Fokus demi Tiga Poin

Edo mengatakan, Persib Bandung akan mewaspadai kekuatan Persebaya Surabaya. Namun di sisi lain, pemain berusia 27 tahun percaya diri bisa meraih hasil manis di laga tersebut.

"Kami akan fokus buat meraih kemenangan di Surabaya," tutur Edo.