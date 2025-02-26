Sadar Ekspektasi Fans Timnas Indonesia Tinggi untuk Lolos Piala Dunia 2026, Erick Thohir Bilang Begini

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menyadari ekspektasi fans Timnas Indonesia begitu tinggi untuk melihat Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Erick tak mempermasalahkan hal tersebut karena ia siap berusaha keras agar Timnas Indonesia benar-benar bermain di Piala Dunia 2026.

Saat ini Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sedang berjuang dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kolega berada di posisi ketiga dengan enam poin.

Timnas Indonesia hanya beda satu poin saja dari Australia yang berada di posisi kedua. Kondisi itu membuat Timnas Indonesia memiliki kans besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 via dua tim terbaik.

1. Ekpekstasi Tinggi

Penampilan Timnas Indonesia dalam babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat ekspektasi publik cukup tinggi. Terlebih kini pasukan Garuda mulai banyak diisi pemain keturunan serta dilatih oleh Patrick Kluivert

Erick Thohir. (Andika Rachmansyah/MPI)

Hal tersebut ternyata membuat ekspektasi fans begitu tinggi untuk Timnas Indonesia. Melihat hal tersebut, Erick Thohir dan PSSI akan berusaha semaksimal mungkin mememuhi kebutuhan dan mendukung perjuangan Timnas Indonesia dalam ajang itu.

"Ekspektasi masyarakat makin tinggi ke Timnas, apalagi 2034 kami berencana masuk Piala Dunia. Akan tetapi, ketika ada momentum untuk Piala Dunia 2026. Apakah kami agresif? tentu kami agresif," kata Erick Thohir di Jakarta, dikutip Rabu (26/2/2025).

2. Piala Dunia Jadi Target Utama

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan Timnas Indonesia saat ini akan terus berusaha menjadi bagian dalam perhelatan Piala Dunia. Jadi, dia terus membebani timnya agar bisa bersaing dalam masa-masa akan datang.