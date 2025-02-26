Patrick Kluivert Resmi Miliki Pemain Nomor 2 Termahal di Asia, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Patrick Kluivert resmi miliki pemain nomor 2 termahal di Asia bersama Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@patrickkluivert9)

PATRICK Kluivert resmi memiliki pemain nomor 2 termahal di Asia khusus posisi penjaga gawang, yakni Emil Audero. Apakah kehadiran kiper Como 1907 yang tengah dipinjamkan ke Palermo itu akan membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026?

Menurut laporan transfermarkt, harga pasaran Emil Audero menembus 5 juta euro atau setara Rp85,2 miliar. Dibandingkan kiper lain yang berdarah Asia, Emil Audero hanya kalah dari kiper Timnas Jepang yang membela Parma, Zion Suzuki.

Zion Suzuki yang kini berusia 22 tahun memiliki harga pasar 9 juta euro atau sekira Rp153,4 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan Emil Audero ketika berusia 22 tahun, harga pasaran Zion Suzuki kalah jauh.

1. Harga Pasaran Emil Audero Pernah Tembus 15 Juta Euro

Di usia 22 tahun pada 2019, harga pasaran Emil Audero mencapai 15 juta euro, atau tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang sekarang. Hal itu tidak mengherankan, mengingat Emil Audero berstatus kiper utama klub Serie A saat itu, Sampdoria.

Sekarang pun jangan meremehkan kualitas Emil Audero. Di usia yang masih terhitung muda untuk posisi penjaga gawang (27 tahun), Emil Audero tampil oke bersama Palermo.

Terbaru, ia terpilih masuk team of the week Serie B 2024-2025 karena melakukan penyelamatan hingga sembilan kali saat Palermo menang 3-0 atas Cosenza. Bicara pengalaman, Emil Audero juga masuk kategori luar biasa.