Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Resmi Miliki Pemain Nomor 2 Termahal di Asia, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |09:40 WIB
Patrick Kluivert Resmi Miliki Pemain Nomor 2 Termahal di Asia, Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?
Patrick Kluivert resmi miliki pemain nomor 2 termahal di Asia bersama Timnas Indonesia. (Foto: instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert resmi memiliki pemain nomor 2 termahal di Asia khusus posisi penjaga gawang, yakni Emil Audero. Apakah kehadiran kiper Como 1907 yang tengah dipinjamkan ke Palermo itu akan membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026?

Menurut laporan transfermarkt, harga pasaran Emil Audero menembus 5 juta euro atau setara Rp85,2 miliar. Dibandingkan kiper lain yang berdarah Asia, Emil Audero hanya kalah dari kiper Timnas Jepang yang membela Parma, Zion Suzuki.

Zion Suzuki yang kini berusia 22 tahun memiliki harga pasar 9 juta euro atau sekira Rp153,4 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan Emil Audero ketika berusia 22 tahun, harga pasaran Zion Suzuki kalah jauh.

1. Harga Pasaran Emil Audero Pernah Tembus 15 Juta Euro

Emil Audero Mulyadi IG1

Di usia 22 tahun pada 2019, harga pasaran Emil Audero mencapai 15 juta euro, atau tiga kali lipat lebih tinggi ketimbang sekarang. Hal itu tidak mengherankan, mengingat Emil Audero berstatus kiper utama klub Serie A saat itu, Sampdoria.

Sekarang pun jangan meremehkan kualitas Emil Audero. Di usia yang masih terhitung muda untuk posisi penjaga gawang (27 tahun), Emil Audero tampil oke bersama Palermo.

Terbaru, ia terpilih masuk team of the week Serie B 2024-2025 karena melakukan penyelamatan hingga sembilan kali saat Palermo menang 3-0 atas Cosenza. Bicara pengalaman, Emil Audero juga masuk kategori luar biasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187220/giovanni_van_bronckhorst-4h3j_large.jpg
Adu Prestasi John Herdman dan Van Bronckhorst, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187221/calon_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_pernah_raih_medali_perunggu_olimpiade_fifacom-n8pN_large.jpg
John Herdman, Satu-satunya Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Raih Medali Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187187/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-hE7U_large.jpg
PSSI Tunjuk John Herdman, Jesus Casas atau Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187185/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-qc1X_large.jpg
Deretan Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Lebih Gila ketimbang Timur Kapadze, Ini Buktinya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/11/1650649/stkip-dan-uin-sunan-gunung-jati-juara-campus-league-2025-regional-jakarta-perjuangan-berlanjut-ke-tingkat-nasional-lch.webp
STKIP dan UIN Sunan Gunung Jati Juara Campus League 2025 Regional Jakarta, Perjuangan Berlanjut ke Tingkat Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/campus_league_uin_bandung_vs_stkip_pasundan_cimahi.jpg
Campus League 2025 Regional Jakarta Berakhir, Ini 16 Tim yang Lolos ke Babak Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement