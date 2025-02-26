Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Miliano Jonathans Usai Terus Digoda untuk Bela Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |09:19 WIB
Jawaban Miliano Jonathans Usai Terus Digoda untuk Bela Timnas Indonesia
Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans. (Foto: Instagram/milianojonathans_)
UTRECHT - Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans terus digoda oleh PSSI untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Namun, Miliano dengan tegas mengatakan belum menentukan pilihan, baik itu menerima ajakan PSSI untuk memperkuat Garuda atau bermain untuk Belanda.

Pemain berposisi gelandang itu saat ini berusia 20 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Depok.

1. Dibujuk sejak Muda

Miliano menceritakan bahwa sejak berusia 16 tahun, PSSI sudah berusaha mendekatinya agar bisa menjadi bagian dari Skuad Garuda. Akan tetapi, dia saat itu sudah menjadi bagian dari Timnas Belanda U-18, sehingga ia pun belu mau menanggapi ajakan PSSI.

"Mereka menginginkan saya. Saat itu saya bersama timnas U-18 Belanda. Jadi, saya belum mau menentukan pilihan," kata Miliano dilansir dari Voetbal Primeur, Rabu (26/2/2025).

Miliano Jonathans (Foto: FC Utrecht)
Miliano Jonathans (Foto: FC Utrecht)

2. Alasan Belum Bela Timnas Indpnesia

Pemain kelahiran 2004 menyatakan jarak Belanda ke Indonesia yang cukup jauh. Pertimbangan itu membuatnya belum bisa bergabung dengan Timnas Indonesia saat ini meskipun dilatih oleh Patrick Kluivert.

"Jalannya juga cukup jauh. Namun, belum lama ini mereka mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada kabar baik untuk memproses naturalisasi Miliano. Menurutnya, jika pemain itu bisa bergabung, Timnas Indonesia pasti akan bertambah kuat dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

 

