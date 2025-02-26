Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah William Marcilio, Diparkir Arema FC karena Diduga Berperilaku Buruk

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |22:05 WIB
Kisah William Marcilio, Diparkir Arema FC karena Diduga Berperilaku Buruk
William Marcilio kala membela Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

KISAH William Marcilio menarik diulas. Sebab, sang pemain terus diparkir Arema FC karena diduga berperilaku buruk.

Dengan begitu, nasib playmaker Arema FC, William Marcilio, itu disebut berada di ujung tanduk. Playmaker asal Brasil itu ternyata mengalami persoalan dengan internal Arema FC, meskipun secara kondisi fisik pemain fit dan tak ada cedera.

William Marcilio. (Foto: Media Officer Arema)

1. Polemik William Marcilio

Polemik William Marcilio itu membuat Koordinator Presidium Aremania Ali Rifki, akhirnya buka suara. Ali dalam unggahan story Instagram pribadinya menyebut, informasi adanya tindakan kurang baik dari sang playmaker tersebut.

"Wiliam bad attitude, melawan pelatih dan merasa dirinya bintang. Juga memprovokasi pemain lain melawan pelatih, dan adu domba antara Lokoli (Charles Lokolingoy) dan Dalberto. Berantem juga dengan Paslon (Oliveira)," kata Ali Rifki, dalam unggahan story Instagram pribadinya.

Pernyataan mantan Manajer Arema FC ini juga sekaligus menjadi jawaban bagi Aremania soal ke mana keberadaan William Marcilio akhir-akhir ini. Sang playmaker memang sudah menghilang dan tidak jadi pilihan utama di beberapa pertandingan terakhir.

2. Terakhir Kali Masuk Susunan Pemain

Nama William memang terakhir kali masuk daftar susunan pemain saat Arema FC bermain melawan PSM Makassar. Itu pun, ia masuk sebagai pemain pengganti di menit 85.

Terakhir kali William menjadi pemain inti dan bermain penuh ketika Arema FC kalah 1-3 atas Persib Bandung. Laga itu digelar pada 24 Januari 2025.

Hal ini juga sesuai alasan tersirat dari Jose Manuel Gomes da Silva atau Ze Gomes selaku Pelatih Arema FC. Ze Gomes memang sengaja memarkir pemain berusia 29 tahun itu, meski ia tak memberikan jawaban jelas.

Tapi, lemparan kode bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, menjadi sinyal bagaimana hubungan antara Arema FC dengan sang pemainnya itu.

"Arema akan memberikan kesempatan pada semua pemain. Saya akan memainkan pemain yang memiliki tanggung jawab, karena Arema lebih besar dari semua pemain," kata Ze Gomes, beberapa waktu lalu.

Pernyataan dari Ali Rifki akhirnya memastikan apa maksud dari pernyataan pelatih 48 tahun ini. Artinya Ze Gomes sudah muak dengan Wiliam, sehingga sengaja memarkir William.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/02/51/1650843/dukung-penuh-atlet-muda-biliar-mnc-university-siapkan-beasiswa-hingga-100-xip.webp
Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, MNC University Siapkan Beasiswa hingga 100%
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/02/mnc_university_memastikan_seluruh_peserta_kejurnas.jpg
MNC University Hadiahkan Beasiswa ke Seluruh Peserta Kejurnas Pelajar PB POBSI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement