HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Pelatih PSIS Semarang Usai Skuad Mudanya Tahan Imbang Arema FC 2-2 di Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |00:05 WIB
Laga Arema FC vs PSIS Semarang. (Foto: PSIS Semarang)
REAKSI pelatih PSIS Semarang usai skuad mudanya tahan imbang Arema FC di Liga 1 2024-2025 menarik diulas. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, merasa girang bukan main.

Ya, PSIS Semarang berhasil menahan imbang tuan rumah Arema FC di laga Liga 1 musim 2024-2025. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- harus tertinggal dua gol lebih dahulu, sebelum menyamakan kedudukan via aksi Sudi Abdallah yang mencetak brace pada menit 31 dan 90, dari kotak penalti.

Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psisfcofficial)

1. PSIS Semarang Diperkuat Pemain Muda

PSIS Semarang memang harus diperkuat para pemain mudanya dalam laga itu. Alfeandra Dewangga, Delvin Rumbino, Evandro Brandao, hingga penjaga gawang utama, Ady Satryo, harus absen.

Alhasi, skuad PSIS diisi oleh pemain-pemain muda. Nama-nama speerti Ridho Syuhada berusia 20 tahun di posisi gelandang serang, Rahmat Syawal di posisi bek tengah berusia 19 tahun, Ahmad Syiha Buddin bek berusia 23 tahun, dan Muhammad Faqih Maulana bek kiri berusia 20 tahun, masuk di babak kedua, menggantikan Sandy Ferizal, hingga Reiva Aprliansyah yang diambil dari akademi EPA PSIS.

2. Reaksi Pelatih

Gilbert Agius mengakui secara keseluruhan puas dengan permainan para pemain mudanya. Strategi itu terpaksa dilakukan di tengah deretan pemain yang absen dan jadwal padat dijalani tim asal Semarang ini.

"Jadi hari yang sangat sulit bagi kami, tapi saya bangga dengan pemain saya. Poin yang kami dapatkan pada pertandingan melawan tim dengan kualitas bagus ini sangat penting," kata Gilbert Agius, usai pertandingan, Senin 24 Februari 2025.

Pelatih asal Malta itu mengungkapkan, sebenarnya timnya bisa meraih hasil lebih bagus lagi di laga tersebut. Tapi, beberapa faktor mulai dari cuaca dan lapangan yang tak bersahabat, menjadi penyebab gagal menang.

"Saya membawa ke sini dengan membawa banyak pemain muda, dimana itu dari EPA PSIS. Mereka bisa menjawab dan bertanggung jawab ketika diberikan instruksi saat bermain hari ini," ucapnya.

Arema FC memang harus bermain imbang 2-2 melawan PSIS Semarang di Stadion Soepriadi, Kota Blitar. Laga itu sempat beberapa kali ditunda akibat hujan deras dan petir yang membuat lapangan kebanjiran.

 

Halaman:
1 2
      
