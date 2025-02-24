Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025, Klik di Sini!

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |14:11 WIB
Link Live Streaming Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025, Klik di Sini!
Simak link live streaming Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

BLITAR – Link live streaming Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025, bisa klik di akhir artikel ini. Kedua kesebelasan akan bermain di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (24/2/2025) pukul 15.30 WIB.

PSIS dalam kondisi tak ideal saat mempersiapkan melawat ke markas Arema FC di Liga 1. Selain terancam degradasi, Mahesa Jenar terancam tampil tanpa kiper andalan Muhammad Adi Satryo.

1. Tak Ideal

PSIS Semarang Kalahkan PSBS Biak di Magelang

Pelatih Gilbert Agius mengakui kondisi timnya tak ideal saat bertandang ke markas Arema FC. Dua kekalahan dan sekali hasil imbang, membuat mental anak asuhnya terpengaruh.

"Memang persiapan kali ini sedikit tidak ideal, tapi kami akan fokus dengan pertandingan," kata Agius, saat konferensi pers, dikutip Senin (24/2/2025).

2. Tak Beda

Pelatih asal Malta itu menyatakan, secara persiapan timnya tak ada bedanya dengan pertandingan sebelumnya. Namun, ia menekankan lebih fokus dan mempersiapkan dari sisi mental pemain. 

"Persiapan kami sama seperti persiapan-persiapannya sama seperti pertandingan sebelumnya. Pertandingan ini sama seperti pertandingan sebelumnya, kami lebih fokus lawan Arema," ucap pelatih berusia 51 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
