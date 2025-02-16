Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs PSM Makassar di Liga 1 204-2025: Diwarnai 2 Penalti, Laga Berakhir 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |21:05 WIB
Hasil PSIS Semarang vs PSM Makassar di Liga 1 204-2025: Diwarnai 2 Penalti, Laga Berakhir 1-1
Laga PSIS Semarang vs PSM Makassar berakhir 1-1 di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
SEMARANG – Hasil PSIS Semarang vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (16/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol PSIS dicetak oleh Joao Vitor (37’). Sementara, PSM menyamakan kedudukan via penalti Yuran Fernandes (45+4’).

PSIS Semarang vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

PSM bermain agresif pada awal babak pertama melawan tim tuan rumah. Pasalnya, tim tamu langsung keluar menekan pertahanan PSIS.

Pada menit ke-10, pemain PSM Yuran Fernandes sempat membawa timnya unggul lewat sundulan kepala. Akan tetapi, wasit membatalkan gol tersebut setelah mengecek VAR.

Pada menit ke-37, Skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- mampu unggul lebih dahulu atas PSM. Kepastian itu setelah Joao Victor mampu membobol gawang Muhammad Reza.

Tim asuhan Bernardo Tavares akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Gol tersebut setelah Yuran Fernandes mampu dengan tenang mengeksekusi pinalti pada menit ke-45+4.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu PSIS masih bermain imbang 1-1 dengan Skuad Juku Eja -julukan PSM.

 

Halaman:
1 2
      
