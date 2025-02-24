Hasil Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Laga Beberapa Kali Terhenti, Skor Akhir 2-2

BLITAR – Hasil Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (24/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Kedua gol Arema disarangkan Pablo Oliveira (5’) dan Charles Lokolingoy (27’) sementara PSIS disumbang Sudi Abdallah (32’, 89’). Laga sempat beberapa kali terhenti akibat hujan deras di Kota Blitar.

Arema FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@psisfcofficial)

Jalannya Pertandingan

Arema FC berhasil unggul cepat atas PSIS pada menit awal laga. Kepastian itu setelah Pablo Oliveira mampu menjebol gawang lawan pada menit ke-5.

Skuad Singo Edan -julukan Arema FC berhasil menambah pundi-pundi gol pada menit ke-27. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Charles Lokolingoy setelah memaksimalkan umpan Salim Tuharea.

PSIS bisa memperkecil ketertinggalan dari Arema FC pada menit ke-32. Gol tersebut dicetak oleh Mike Abdallah setelah memanfaatkan kesalahan kiper tim lawan.

Laga sempat ditunda beberapa menit karena adanya kilatan petir. Pasalnya, cuaca di sana sedang turun hujan deras dan lapangan pun ada genangan.

Setelah laga dilanjutkan, sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Arema FC sementara waktu unggul 2-1 atas Skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS.

Arema FC dan PSIS bermain dengan tempo sedang dalam babak kedua. Akan tetapi, kedua tim saling berusaha mendominasi permainan.