HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hubungan Jose Gomes dan William Marcilio Diisukan Memanas, Manajemen Arema FC Bilang Begini

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |02:00 WIB
Hubungan Jose Gomes dan William Marcilio Diisukan Memanas, Manajemen Arema FC Bilang Begini
Pemain Arema FC, William Marcilio. (Foto: Media Offcer Arema)
A
A
A

MALANG - Hubungan pelatih Arema FC, Jose Gomes dengan pemainnya, William Marcilio dikabarkan memanas. Menanggapi hal tersebut, manajemen Arema FC langsung membantah rumor tersebut.

Awalnya, isu tersebut mulai muncul karena Marcilio sudah mulai jarang dimainkan oleh Jose Gomes. Keputusan Jose Gomes kerap mencadangkan Marcilio memunculkan isu kurang sedap adanya hubungan kurang harmonis.

Apalagi Wiliam Marcilio merupakan pemain rekomendasi dari Joel Cornelli, yang sebelumnya didepak manajemen Arema FC. William Marcilio yang sempat cedera memang belakangan jarang dimainkan, meskipun sudah fit.

1. Tanggapan Arema FC

Padahal lapangan ketika bermain sebenarnya mampu mengubah ritme permainan tim asal Malang ini jadi lebih atraktif dan kreatif. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi pun buka suara isu William Marcilio yang jarang dimainkan jadi pemain inti dan keretakan di ruang ganti tim.

Menurutnya, kebijakan memainkan atau tidak seorang pemain berada di pelatih, dan selama ini tidak ada masalah terhadap William Marcilio.

"Kondisi Wiliam baik-baik saja, tapi apakah pemain dimainkan atau tidak, itu keputusan pelatih. Karena pelatih paling tahu apa yang dibutuhkan oleh tim," kata Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi pada Minggu (23/2/2025).

Pelatih berkebangsaan Portugal ini memang diketahui memang suka memasang 2 striker yaitu Dalberto Luan Bello dan Charles Lokolingoy. Kondisi ini disinyalir membuat posisi Wiliam sebagai gelandang serang dihilangkan.

Apalagi Ze Gomes lebih memilih Arkhan Fikri menjadi posisi pembagi bola di lini tengah, bersama Pablo Oliveira yang berperan sebagai gelandang box to box.

 

Telusuri berita bola lainnya
