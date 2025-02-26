Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Tottenham Hotspur vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Pasukan Pep Guardiola Bangkit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:29 WIB
Prediksi Tottenham Hotspur vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Pasukan Pep Guardiola Bangkit?
Manchester City kala berlaga. (Foto: Manchester City)




PREDIKSI Tottenham Hotspur vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah pasukan Pep Guardiola bangkit dalam laga ini?

Ya, ajang Liga Inggris 2024-2025 berlanjut pada tengah pekan ini. Sederet laga seru akan tersaji pada pekan ke-27 ini, salah satunya mempertemukan Tottenham Hotspur vs Manchester City. Laga itu akan digelar di Stadion Tottenham Hotspur, London, pada Kamis, 27 Februari 2025 pukul 02.30 WIB.

Manchester City unggul 1-0 atas Real Madrid di babak pertama @ManCity

1. Manchester City dalam Tren Negatif

Manchester City dalam tren negatif jelang tandang ke markas Tottenham. Mereka kalah di 2 pertandingan terakhir yang dilakoni.

Teranyar, Man City baru dibantai Liverpool dengan skor 0-2. Hasil itu membuat Man City kini bertengger di urutan kelima pada klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 44 poin.

Tak ayal, Erling Haaland cs bertekad kuat bangkit saat melawan Tottenham. Tetapi, Man City perlu waspada dalam melawan Tottenham.

2. Baru Menang

Ya, Man City perlu waspada dalam melawan Tottenham. Sebab, Son Heung-min cs baru saja meraih kemenangan pada akhir pekan lalu.

Tottenham sukses mengalahkan Ipswich Town. Mereka menang dengan skor meyakinkan, yakni 4-1. Hasil ini membawa Tottenham bertengger di urutan ke-13 saat ini di klasemen.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Tottenham Hotspur vs Manchester City. Siapakah yang akan meraih kemenangan?

Okezone sendiri memprediksi laga akan berjalan sengit. The Citizens sayangnya diyakini belum bisa menghentikan puasa kemenangannya karena laga diprediksi berakhir imbang 1-1.

 

