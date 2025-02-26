Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia Tiba-Tiba Gabung Klub Saudara Manchester City, Ada Apa?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |15:06 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia Tiba-Tiba Gabung Klub Saudara Manchester City, Ada Apa?
Ada 3 pemain Timnas Indonesia yang hengkang ke klub saudara Manchester City pada musim dingin 2025. (Foto: PSSI)
SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia tiba-tiba gabung klub saudara Manchester City, ada apa? Di bursa transfer musim dingin 2025 sejumlah pemain berlabel Timnas Indonesia berpindah klub. Dari jumlah itu, tiga di antaranya hengkang ke klub yang berada di bawah naungan City Football Group.

Mereka ialah Sandy Walsh yang hengkang ke Yokohama F. Marinos (Jepang), Joey Pelupessy (Lommel SK, Belgia) dan Emil Audero (Palermo, Italia). Bagi yang belum tahu, City Football Group merupakan perusahaan yang bergerak mengelola klub sepakbola di seluruh dunia.

City Football Group menaungi 13 klub. (Foto: City Football Group)
City Football Group menaungi 13 klub. (Foto: City Football Group)

City Football Group dimiliki Sheikh Mansour yang merupakan anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Bagi Anda pencinta Manchester City tentu tak asing dengan sosok Sheikh Mansour.

Sejak 2008, sosok yang dikenal pengusaha kaya raya ini membeli saham mayoritas Manchester City. Semenjak diakusisi Sheikh Mansour, The Citizens -julukan Manchester City- muncul menjadi tim mengerikan.

Di bawah kepemimpinan Sheikh Mansour, Manchester City memenangkan delapan trofi Liga Inggris, enam gelar Piala Liga Inggris, tiga trofi Piala FA dan satu gelar Liga Champions. Manchester City juga berada di bawah naungan City Football Group bersama 12 klub lain.

Lantas, siapa saja Anggota City Football Group? Mereka ialah Manchester City (Inggris), New York City (Amerika Serikat), Melbourne City (Australia), Yokohama F. Marinos (Jepang), Montevideo City Torque (Uruguay), Sichuan Jiuniu (China), Girona (Spanyol), Mumbai City (India), Esperance Sportive de Tunis (Tunisia), Bahia (Brasil), Lommel SK (Belgia), Club Bolivar (Bolivia) dan Palermo (Italia).

 

