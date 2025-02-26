Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Dicoret, Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |13:57 WIB
Elkan Baggott Dicoret, Ini Daftar 27 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Patrick Kluivert untuk Lawan Australia dan Bahrain?
Elkan Baggott gagal masuk skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025 sehingga tak bisa melakukan comeback dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

ELKAN Baggott hampir pasti gagal masuk skuad Timnas Indonesia untuk laga melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Lantas, siapa saja daftar 27 pemain Timnas Indonesia yang dibawa Patrick Kluivert?

Kabar mengejutkan disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede. Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede- mengonfirmasi Patrick Kluivert tidak membawa Elkan Baggott untuk laga Maret 2025.

1. Elkan Baggott Gagal Tarik Perhatian Patrick Kluivert

Elkan Baggott. blackpoolfc

“Kabar yang kurang menggembirakan adalah, boleh dikatakan hampir pasti dia (Elkan Baggott) tidak akan bisa membela Timnas Indonesia setidaknya sampai dengan bulan Maret 2025,” kata Bung Harpa, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Rabu (26/2/2025).

“Setidaknya di Maret ini Kita jangan berpikir dia akan akan tampil. Karena sudah confirm dia tak dipanggil. Ini sedikit menggelitik saya, karena dulunya dia isunya sempat berseteru dengan Shin Tae-yong (sehingga tak dipanggil). Namun, Shin Tae-yong sekarang sudah enggak ada, tapi dia tetap tak dipanggil,” lanjut Bung Harpa.

Jika benar Elkan Baggott tidak dipanggil tentunya kabar yang mengejutkan. Sebab dalam 1,5 bulan terakhir, bek bertinggi badan 196 sentimeter ini sedang bagus-bagusnya bersama sang klub, Blackpool FC.

Dalam delapan laga terkini yang dijalani Blackpool FC, Elkan Baggott lima kali main sebagai starter dan sisanya dari bangku cadangan. Berkat bantuan Elkan Baggott, Blackpool FC tidak terkalahkan dengan rincian tiga menang dan lima imbang!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
